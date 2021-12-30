Олів’є на Новий рік від Пекельного Шефа – простий покроковий рецепт
Алекс Якутов ділиться оригінальною подачею салату олів’є – простий покроковий рецепт новорічної страви
Багаторічна традиція з обов’язковою великою мискою салату олів’є на Новий рік потроху змінюється. Тому Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться оригінальною подачею такої звичної для нас страви.
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Інгредієнти:
- Солоний огірок – 3 шт.
- Каперси – 1 ч. л.
- Відварна картопля – 2 шт.
- Відварні яйця – 2 шт.
- Консервований зелений горошок – 100 г
- Майонез – 100 г
- Прошуто або молочна варена ковбаса – 100 г
Приготування:
- Наріжте кубиками: картоплю, огірки та яйця.
- До порізаних інгредієнтів додайте зелений горошок та каперси. Перемішайте та заправте майонезом.
- Поріжте тоненькими шматочками прошуто. Покладіть на тарілку, всередину викладіть салат, зверху накрийте ще одним шматком прошуто. У вас має вийти «чебурек» з олів’є.
Смачного!