Олів’є на Новий рік від Пекельного Шефа – простий покроковий рецепт

Алекс Якутов ділиться оригінальною подачею салату олів’є – простий покроковий рецепт новорічної страви

Багаторічна традиція з обов’язковою великою мискою салату олів’є на Новий рік потроху змінюється. Тому Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться оригінальною подачею такої звичної для нас страви.

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Інгредієнти:

Солоний огірок – 3 шт.

Каперси – 1 ч. л.

Відварна картопля – 2 шт.

Відварні яйця – 2 шт.

Консервований зелений горошок – 100 г

Майонез – 100 г

Прошуто або молочна варена ковбаса – 100 г

Приготування:

Наріжте кубиками: картоплю, огірки та яйця. До порізаних інгредієнтів додайте зелений горошок та каперси. Перемішайте та заправте майонезом. Поріжте тоненькими шматочками прошуто. Покладіть на тарілку, всередину викладіть салат, зверху накрийте ще одним шматком прошуто. У вас має вийти «чебурек» з олів’є.

Смачного!