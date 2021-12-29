Як приготувати тірамісу: рецепт

Ідеальний десерт без кави та сирих яєць

Навряд чи знайдеться людина, яка б жодного разу не куштувала тирамісу. Ніжний, легкий італійський десерт – чудове завершення будь-якої урочистої події. Він не перевантажує шлунок після щедрого застілля. А приготувати його можуть навіть кулінари-аматори. Рецептом ніжного тирамісу до новорічного столу поділився Шеф «Пекельної кухні», експерт «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти

Сир маскарпоне – 500 г

Цукор – 150 г

Печиво савоярді – 250 г

Какао Nesquik – 300 мл

Какао-порошок або тертий шоколад – 1-2 столові ложки

Вершки (жирність понад 30%) – 500 г

Цукрова пудра – 4 ст. л.

Закуска на Новий рік від Пекельного Шефа

Готуємо тирамісу

Спочатку приготуйте крем. У стандартному рецепті йдуть сирі яйця, але в десертах, які не проходять термічної обробки, їх вживати небезпечно. Тому крем приготуємо з маскарпоне, вершків та цукрової пудри. За допомогою вінчика з’єднайте цукрову пудру з сиром та вершками до однорідної маси. Такий крем називається шантільї. Розведіть Nesquik з водою. Занурте по одному разу палички савоярді в какао. Робіть це швидко, бо печиво швидко розмокає. Змочене печиво викладіть на дно форми, вкрийте зверху кремом, розрівнявши його. Знову викладіть печиво та крем. І так до останнього кремового шару, який «закриваємо» какао-порошком або тертим шоколадом. Відправте тирамісу в холодильник на кілька годин, щоб крем остаточно застиг, а десерт став ще смачнішим.

Порада від Шефа Алекса Якутова: «Савоярді можна приготувати самостійно. Для цього візьміть 125 г борошна, 150 г яєчних білків, 125 г цукру, 100 г яєчних жовтків, 1 г солі, цедру апельсина або лимона. З’єднайте жовтки з цедрою, добре перемішайте, але не збивайте. Окремо збийте яєчний білок із сіллю та цукром до дуже щільних піків. По черзі з’єднайте збиті білки з жовтками та борошном за такою схемою: спочатку жовтки, потім трохи борошна, знову жовтки та трохи борошна. Щоразу акуратно перемішуйте лопаткою знизу вгору, щоб не пошкодити бульбашки, що утворилися. Готову масу відправте в кондитерський мішок. Деко застеліть пергаментом. Обережно вичавіть масу з мішка, формуючи печиво. Рясно посипте зверху цукровою пудрою за допомогою сита. Відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 10-12 хвилин».

Смачного!