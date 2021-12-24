Закуска на Новый год от Адского Шефа

Рецепт рибного рієта від Алекса Якутова

Вже за тиждень головне застілля року. Знаємо, що ви вже обговорюєте рецепти та складаєте меню. Тож тримайте рецепт закуски на Новий рік від Шефа реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Паста місо – 100 г

Ряжанка – 1 пачка

Сметана – 1 пачка

Ікра мойви – 100 г

Кріп, сіль, перець – за смаком

Багет – 1 шт.

Приготування:

Скумбрію натріть пастою місо. Поставте в холодильник на ніч, щоб замаринувалася. Дістаньте з холодильника та запечіть у духовці. Розберіть рибу на волокна та почавіть виделкою. Змішайте в мисці ряжанку та сметану. Додайте рибу і все ретельно перемішайте. Поставте в морозильну камеру. Після заморозки дістаньте та відкиньте на марлю. Зайва рідина стече, і у вас вийде крем. Поріжте дрібно кріп. Додайте його до маси. Викладіть крем на скибку хліба, зверху – ікру мойви.

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