Хто став переможцем Пекельної кухні 2021

Фінальну вечерю готували Олександр Громлюк та Юрій Діденко. Та переміг лише один

Кілька місяців тому боротьбу в реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) розпочали 20 кухарів. Вони пройшли через вогонь, воду та запари під час вечерь у телересторані. Але весь шлях змогли подолати двоє найкращих кухарів – Олександр Громлюк та Юрій Діденко. І тільки лише один з них стане переможцем реаліті «Пекельна кухня».

– Хлопці пройшли реально пекельний шлях і довели, що найкращі, – розповідає Шеф Алекс Якутов. – Саша – молодий, амбіційний та талановитий кухар. Юра прийшов на проект шефом. Його досвід управління та кулінарна база дозволили підтримати і закріпити існуючий статус.

Звання найкращого отримає лише один кухар. І фіналісти ледь стримували емоції.

– Серце було в п’ятах, – каже Юра. – Я ще ніколи так не хвилювався. В голові прокручувався весь проект. Хотів якомога швидше зрозуміти, здобув перемогу чи ні. А ще дуже пишався собою. Адже прийшов у реаліті, щоб довести: можу пройти весь шлях нарівні з молоддю (усміхається).

Для Саші перемога – це стрибок у кар’єрі. Адже він хотів усім продемонструвати свої вміння.

– Вважаю, що заслуговую на перемогу, – каже Саша. – Адже я так настраждався на «Пекельній кухні». Хочу довести тим, хто в мене не вірив, що можу бути сушефом і шефом.

Але переможцем «Пекельної кухні» став Юрій Діденко!

За лаштунками реаліті кухар зізнався, що виграш – 300 тисяч гривень – витратить на свій розвиток. Як склалося життя учасників після реаліті, дізнаєтесь незабаром у пост-шоу «Предметка» з Сергієм Нікітюком. Стежте за нашими новинами.