Ексклюзив! Фіналістка «Пекельної кухні» Яна Беденко вагітна первістком

Радісними новинами дівчина поділилася в інтерв’ю для спецпроекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком

У жовтні 25-річна Яна Беденко, яка вибула з реаліті «Пекельна кухня» за крок до оголошення переможців, вийшла заміж. Обранця кулінарки звуть Сергій, вони разом уже понад чотири роки. Але не встигли шанувальники Яни вдосталь наговоритися про новий етап у її особистому житті та несподіваний виліт із проекту, як дівчина потішила їх ще однією важливою новиною – вона вагітна!

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Після повернення з «Пекельної кухні» Яна Беденко знялася у спецпроекті «Предметка. Пост-шоу» з Сергієм Нікітюком, черговий випуск якого вже вийшов на сайті та YouTube-каналі Нового. Під час відвертої розмови дівчина зізналася, що готується вперше стати мамою. Стать малюка вона вирішила поки не розкривати, але зазначила, що він з’явиться на світ у середині березня.

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Сергій Нікітюк зауважив, що заміж Яна Беденко виходила вже вагітною. Тому запитав фіналістку «Пекельної кухні», чи вплинув її цікавий стан на поспіх із одруженням. Виявилося, що ці дві події не пов’язані. Пропозицію від свого коханого Сергія дівчина отримала ще два роки тому.

– Ми мріяли про малюка, тож «дві смужки» не стали для нас спонтанністю. Нам дуже хотілося якнайшвидше взяти на руки дитину, близько року намагалися зачати – але все ніяк не виходило. Цей час здавався вічністю, – поділилася Яна Беденко. – В результаті все сталося вчасно, як ніколи. Я і на проект з’їздила, і за кордоном попрацювала, і вийшла заміж… А тепер готуюся стати мамою. Я щаслива!

Більше одкровень Яни Беденко про особисте життя та закадрові скандали з учасниками «Пекельної кухні», дивись у новому випуску «Предмети» із Сергієм Нікітюком: