Фата замість кітеля: як склалося життя фіналістки «Пекельної кухні»

Після закінчення реаліті Нового каналу Яна Беденко поїхала на заробітки за кордон і вийшла заміж.

На «Пекельній кухні» Яна Беденко виявилася найстійкішою учасницею жіночої команди. Вона залишила проект просто перед золотими кітелями та фінальною вечерею. Хоча вилетіти могла ще в першому епізоді, але її врятували конкурентки, викупивши помилування у Шефа Алекса Якутова. Після проекту дівчина вийшла заміж та продовжила займатися кулінарією.

– Я працювала сушефом у ресторані при готелі на березі Чорного моря у Болгарії, – розповідає Яна. – Це був чудовий час та неймовірна практика для мене. Зараз не працюю, але займаюся саморозвитком та планую відкрити власний кондитерський бізнес. Заради цього багато навчаюсь. Але спочатку маю намір пройти ще один важливий етап у житті, про який незабаром розповім.

Після реаліті дівчина також встигла вийти заміж.

– Тепер я не Беденко, а Прокопенко, – усміхається вона. – Чоловіку 31 рік, він не лише мій коханий, а й найкращий друг, порадник. І взагалі ми з ним рідні душі.

А ось із Шефом Алексом Якутовим дівчина не підтримує зв’язку, але стежить за його діяльністю у соцмережах.

Більше про життя Яни після проекту та її шлях на «Пекельній кухні» дивіться в «Предметці» на YouTube Нового каналу. А хто стане переможцем – дізнаєтеся 20 грудня о 19:00 на Новому каналі.