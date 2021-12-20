10 цікавих фактів про «Пекельну кухню», які вас здивують

Життя без ґаджетів та «прання» маркерами

Сьогодні о 19:00 Шеф Алекс Якутов назве ім’я переможця першого сезону «Пекельної кухні». Суперфіналістами стали два кухаря – Юрій Діденко та Олександр Громлюк. Лише один учасник отримає 300 тисяч гривень і місце в команді ресторану Алекса Якутова. Хоча фінальну вечерю Новий канал показав ще минулого тижня, ім’я переможця відкриється лише сьогодні. А також у новому випуску ви побачите залаштункові секрети реаліті. Деякі з них ми відкриємо вам зараз.

Факт №1. Близько шести тисяч людей хотіли потрапити на «Пекельну кухню» – стільки заявок надійшло на кастинг. Вони пройшли жорсткий відбір на всіх етапах, найсильніші та найцікавіші кулінари потрапили в реаліті.

Факт №2. Спочатку Шеф «Пекельної кухні» жартома називав учасників «одноконфорковими», вказуючи на недосвідченість кухарів. У міру участі в проекті вони ставали «двоконфорковими» та «індукційними».

Факт №3. Алекс Якутов не лише суворий Шеф, а й, як ви зрозуміли, любитель пожартувати. Він регулярно кепкував з учасників «Пекельної кухні», розряджаючи напружену обстановку на випробуваннях.

Факт №4. Простір «Пекельної кухні» виріс за п’ять тижнів у порожньому ангарі. На нього пішло понад 11 тонн різних металів, 400 квадратних метрів гіпсокартону, близько 35 листів композиту, 1,5 кілометра світлодіодної стрічки, близько 60-ти світильників. Спеціально для проекту було виготовлено центральний стіл роздачі завдовжки 10 метрів, а частину професійної кухонної техніки привезли з Іспанії.

Факт №5. Кітелі та фартухи учасників розробляли стилісти. Кожен шили за індивідуальними мірками на фабриці, яка робить форму медикам та пожежникам. На кухарську уніформу покладали кілька завдань – вона мала гарно виглядати в кадрі, витримати численні випробування, а після них – прання з хлоркою.

Факт №6. Спочатку кітелі та фартухи прали двічі на день. Але не всі плями вдавалося відіпрати. Тоді стилісти йшли на хитрість – зафарбовували їх текстильним маркером.

Факт №7. Зйомки були такими напруженими, що учасник «Пекельної кухні» Антон Белей через стрес схуд на проекті на 15 кг.

Факт №8. На «Пекельній кухні» освідчувалися і навіть зіграли весілля. На відміну від весілля, яке було елементом змагання, пропозиція руки і серця була реальною. Її зробив своїй дівчині учасник Антон Белей.

Факт №9. На фінальній вечері гості встигли з’їсти 10 кілограмів телятини, 8 кіло курки, 60 кіло овочів, 1500 равликів та кілограм цвіркунів.

Факт №10. Учасники «Пекельної кухні» під час перебування на проекті не могли користуватися ґаджетами, щоб не гуглити підказки для випробувань. Виняток робили у вихідний від зйомок день. На годину кожному видавали телефон – у цей час учасники дзвонили своїм близьким.

Що ще залишилося за кадром, хто став переможцем проекту, а також за кого вболівав Алекс Якутов, а хто розчарував його найбільше – дізнаєтеся 20 грудня о 19:00 у «Пекельній кухні» на Новому каналі.