Рецепт шоколадних пряників від Пекельного Шефа

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом десерту для малюків

Підготуйтеся до святкування Дня святого Миколая завчасно. Спечіть оригінальні та смачні шоколадні пряники, які стануть чудовим подарунком для малюків. А ще ними можна прикрасити ялинку, щоб потім щоразу перед чаюванням зривати смачну «прикрасу». Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Чорного шоколаду – 130 г

Вершкового масла – 50 г

Какао – 20 г

Пшеничного борошна – 120 г

Розпушувача – ½ ч. л.

Цукру – 70 г

Яєць – 1 шт.

Цукрова пудра для обсипання

Кілька крапель м’ятного екстракту

Приготування:

Розтопіть шоколад та масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Окремо з’єднайте борошно, какао та розпушувач. Цукор з яйцем збийте до пишної світлої піни. У яєчну суміш влийте розтоплений шоколад з олією, додайте м’ятний екстракт і перемішайте до утворення однорідної маси. Всипте борошняну суміш і за допомогою лопатки замісіть тісто. Готове тісто накрийте плівкою та покладіть на дві години в холодильник. З охолодженого тіста сформуйте невеликі кульки приблизно по 5 см в діаметрі. Обсипте їх цукровою пудрою і покладіть на відстані 5 см одна від одної. Кожну кульку трохи притисніть. Випікайте 10-15 хвилин при 170 градусах.

Дивіться фінал реаліті «Пекельна кухня» у понеділок о 19:00 на Новому каналі

Фото: IStock

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