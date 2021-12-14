Учасник «Пекельної кухні» поїхав до Швеції, щоб відкрити свій бізнес

Антон Белей розповів, як підкоряв Європу

Один із найяскравіших учасників першого сезону «Пекельної кухні» (Новий канал), який дійшов до чорних кітелів – Антон Белей. Кухар-аматор зміг не лише досягти кулінарних висот, а й розтопити серце суворого Шефа Алекса Якутова. Кулінарією він захопився ще в дитинстві, коли підкорював Європу. Про це він розповів у пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу.

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– Вперше потрапив у Швецію у 9-му класі. Надійшла пропозиція поїхати за обміном. Тоді й закохався у цю північну країну. Вона дуже комфортна для життя, – згадує Антон. – Після 11-го класу здав ЗНО та поїхав жити до Швеції разом із дівчиною. Влаштувався працювати кухарем після трьох днів стажування на кухні. За тиждень нам почали платити гроші, все було супер. Але за півроку виявилося, що заробітку не вистачає. А ми переїхали, щоб відкрити свій бізнес. Якоїсь миті моя дівчина пішла з роботи та почала гуляти, а потім залишила мене і поїхала додому. Ще місяць я попрацював і теж повернувся до України.

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На батьківщині Антон працював у різних місцях, поки не заповнив анкету на «Пекельну кухню».

– Я не боявся реаліті, – зізнається він. – Знаєте, є моменти, коли людина відчуває дискомфорт, потрапляючи на нову територію. На проекті був як риба у воді.

В реаліті Антон прийшов, щоб вивчити ресторанний бізнес зсередини та відкрити свій заклад. Щоправда, у фінал він так і не потрапив. Більше одкровень кулінара дивись у новому випуску «Предметкі» з Сергієм Нікітюком: