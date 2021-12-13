За крок до суперфіналу: хто вилетів з «Пекельної кухні»

Перед фінальною вечерею у телересторані реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Шеф Алекс Якутов дав учасникам завдання, яке мало визначити, хто одягне золотий кітель і потрапить у суперфінал

Кухарі заздалегідь мали розробити авторське меню у стилі сучасної української кухні з різних регіонів. Щоб презентувати свої дегустаційні сети, в них було півтори години. Аби учасники все встигли, Шеф запросив до них особливих помічників. До Яни Беденко приїхали наречений та мама, до Саші Громлюка – колишня дівчина і мама, до Юри Діденка – мама.

– Вони мали розподілити роботу так, щоб їхні рідні допомогли їм швидко впоратись із завданням, –каже Шеф.

Хтось просив зробити елементарні речі, наприклад, начистити картоплю, а інші готували повноцінні страви.

– Мій наречений не вміє готувати, – розповідає Яна. – Тому він відділяв у грибів шапочки від ніжок. Навіть замислилася, що він їв, поки я була на «Пекельній кухні».

Проте саме Яна найшвидше закінчила готувати дегустаційний сет із п’яти позицій: два салати, дві закуски та десерт. Куштували страви матусі учасників, а Шеф визначав, чиї увійдуть до меню фінальної вечері. Та хто залишить шоу за крок до фіналу.

– Спостерігаючи, як учасники готували, я зробив один висновок – кожен з них дуже виріс на «Пекельній кухні». Це було помітно за стравами, що подаються, – ділиться Алекс. – Кожну з них оцінював за п’ятибальною шкалою. На жаль, у Яни Беденко страви виявилися слабшими, ніж у Саші та Юри.

Яна залишила реаліті «Пекельна кухня», а хлопці одягнули золоті кітелі та приготували фінальну вечерю. Гості скуштували та виставили свої бали кожному учаснику. А от хто став переможцем, дізнаєтеся вже наступного понеділка о 19:00 в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.

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