«Накосячила – виправляй!»: Учасниця «Пекельної кухні» розповіла про найскладніші моменти на проекті

Одна з найяскравіших учасниць «Пекельної кухні», Олена Охотнік розповіла Новому каналу, кого звинувачує у тому, що покинула проект, чому вважає Сашу Громлюка улюбленцем Пекельного Шефа та чим планує займатися найближчим часом.

Як вважаєш, чому ти залишила «Пекельну кухню» за крок до фіналу, чого тобі не вистачило?

– Я гадаю, так сталося, бо мій останній конкурс не залежав виключно від мене. Складно пояснити страву, яку ти сам не до кінця уявляєш, іншій людині. Якби була можливість пробувати те, що «я» готую, або хоча б бачити процес, результат міг би бути іншим. Плюс у мене був найскладніший набір продуктів, і щось згенерувати із нього за п’ять хвилин дуже складно.

Яке випробування було для тебе найважчим?

– Всі випробування тією чи іншою мірою були складними. Напевно, найважче далася молекулярна кухня, оскільки в роботі з нею я ніколи не стикалася, і це було новинкою для мене.

Чи був Пекельний Шеф до тебе справедливим? Чи завжди він був об’єктивнийпо відношенню до інших учасників?

– Іноді на оголошенні результатів він просто говорив, що все добре і ставив 3 бали без пояснення та коментарів. Але в цілому Шеф справедливо оцінював мене: накосячила – виправляй! Правда, на вечері, де у нас були «життя», я вважаю, він несправедливо зняв з мене перше – за гремолату, яку робив Антон, і за тунця на сендвіч: я на той момент його ще не перевірила і не збиралася віддавати, а він раптом підлетів і зірвав із мене «життя». Якщо говорити про ставлення Алекса до інших учасників, мені здавалося, що йому більше за інших імпонує Саша Громлюк, Шеф його завжди хвалив і найменше критикував.

Чи всі учасники, які залишилися в проекті, там опинилися заслужено?

– Я вважаю, що всі, окрім Яни. Вона, як кухар, показала свою «стелю». Саша та Юра – професіонали, які багато знають та вміють. Яна – так, росте, але для фіналу вона слабка.

З ким із учасників спілкуєшся досі, а з ким сподіваєшся ніколи не зустрітися більше?

– Спілкуюсь тільки з Равшаном. Але щоб сподіватися, що ніколи не зустрінуся, таких немає. Нас усіх надовго помістили в одне закрите приміщення без телефонів, без можливості вийти, і це все наклало свій відбиток. Звичайно, ми в якийсь момент почали сваритися, але зараз я можу сказати, що ненависті чи негативу до когось у мене немає. Усім би при зустрічі посміхнулася та з задоволенням поспілкувалася б з кожним!

Які у тебе плани на найближчий час?

– Багато працювати. У мене зараз важка ситуація: мама у лікарні, тому – тільки пахати.

Про що ти мрієш, де і ким бачиш себе через 5 років?

– Моя дурна мрія дитинства – працювати кухарем на круїзному лайнері. А взагалі планую для початку відкрити свій фаст-фуд, а згодом невелике затишне кафе з десертами.

Що ж, побажаємо Олені Охотнік, щоб її плани обов’язково реалізувалися! А вже 20 грудня у Суперфіналі «Пекельної кухні» на Новому каналі ми дізнаємося, хто стане переможцем кулінарного реаліті. Не пропустіть!