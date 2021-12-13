На «Пекельну кухню» приїхали батьки фіналістів: «Так тріпала мамі нерви»

Які секрети про учасників розкажуть близькі перед фіналом і що робитимуть на проекті?

Чотири місяці на «Пекельній кухні» промайнули, наче одна мить. І ось він – фінальний випуск реаліті. Здавалося б, учасники пройшли вже найжорсткіші випробування, і тепер нічого не може вибити їх з колії. Окрім приїзду близьких.

– Маму не бачив півроку, – зізнається Юрій Діденко. – Бо вічно в якихось клопотах. Рідко зустрічаємось, а вона старіє. Я ріс без тата, мене виховувала лише мама. Вона вклала в мене все, що могла. Працювала на двох роботах, пожертвувала своєю молодістю заради мене. Я їй вдячний, що вона в мене є. Спасибі, що дали можливість хоч тут побачити маму.

Приїзд рідних викликав шквал емоцій в учасників реаліті.

– Так тріпала мамі нерви, – зізналася Яна Беденко. – Вона не знала, де я вешталася ночами, сиділа і чекала мене. Я була малолітньою алкашкою. Мені так соромно за це перед мамою, готова завжди просити вибачення. Коли перестала спілкуватися майже з усіма друзями та припинила займатися дурницями, зустріла свого коханого. Відтоді життя змінилося на краще.

Близькі допоможуть Шефу Алексу Якутову оцінити страви учасників реаліті, а також визначити двох суперфіналістів, які отримають золоті кітелі та стануть головними претендентами на перемогу у «Пекельній кухні».

Дивіться гранд-фінал першого сезону реаліті сьогодні о 19:00 на Новому каналі.