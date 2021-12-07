Хто залишив «Пекельну кухню» за крок до фіналу

Відразу два учасники реаліті Нового каналу поїхали додому

Для учасників реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) боротьба за місце у фіналі розпочалася на Київському морі. Вони мали обрати п’ять непоєднуваних інгредієнтів для свого суперника та ретельно їх сховати. Кухарі закопували продукти в пісок та вішали на дерева.

– Із цим завданням кожен справився на відмінно, – пояснює Шеф реаліті Алекс Якутов. – Адже вони думали, що ускладнюють життя супернику. А насправді кухарі вибирали та ховали продукти для себе.

Аби перевірити одну з найважливіших якостей кухаря – здатність керувати – до реаліті повернули колишніх учасників. А саме Равшана Хамідова, Анну Шеремет, Катю Лавриненко та Сергія Симоновича.

– Лідер у команді той, хто може пояснити іншим, як готувати страву, – каже Алекс. – Тому кухарі у чорних кітелях мали продемонструвати ці вміння. Саша Громлюк мав керувати Равшаном, Юра Діденко – Сергієм, Яна Беденко – Анною, а Олена Охотнік – Катею. Колишні учасники повинні були знайти всі продукти та за дві години приготувати страви. І саме від них залежало, хто потрапить до фіналу.

Найсмачнішу страву під керівництвом Саші приготував Равшан. Саме йому Шеф вручив чорний кітель та повернув у реаліті. Найгірша страва вийшла в Каті під керівництвом Олени. Дівчина зняла кітель та залишила «Пекельну кухню» назавжди.

Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні»

Картопляний крем-суп від Пекельного Шефа

– На останню вечерю перед фіналом підготував для кухарів ще один сюрприз, – розповідає Шеф. – Червону кухню зайняли учасники, а синю – я та сушефи. Хотів подивитися, чи учні можуть перевершити своїх вчителів.

На жаль, кухарі не обійшли команду Шефа. Більше того, гості повернули кілька страв учасників «Пекельної кухні». А Равшана Алекс вигнав з кухні посеред приготування вечері. Адже той припустився кількох елементарних помилок. Саме його номінували на виліт.

– Я повернув Равшана в реаліті та дав можливість ще раз продемонструвати свої вміння, – пояснює Алекс. – Але до шефа він ще не дотягує. Залишив йому чорний кітель на згадку та попросив залишити «Пекельну кухню» назавжди.

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі