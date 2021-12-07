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Хто залишив «Пекельну кухню» за крок до фіналу

Хто залишив Пекельну кухню за крок до фіналу

Відразу два учасники реаліті Нового каналу поїхали додому

Для учасників реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) боротьба за місце у фіналі розпочалася на Київському морі. Вони мали обрати п’ять непоєднуваних інгредієнтів для свого суперника та ретельно їх сховати. Кухарі закопували продукти в пісок та вішали на дерева.

Хто залишив Пекельну кухню за крок до фіналу

– Із цим завданням кожен справився на відмінно, – пояснює Шеф реаліті Алекс Якутов. – Адже вони думали, що ускладнюють життя супернику. А насправді кухарі вибирали та ховали продукти для себе.

Аби перевірити одну з найважливіших якостей кухаря – здатність керувати – до реаліті повернули колишніх учасників. А саме Равшана Хамідова, Анну Шеремет, Катю Лавриненко та Сергія Симоновича.

Хто залишив Пекельну кухню за крок до фіналу

– Лідер у команді той, хто може пояснити іншим, як готувати страву, – каже Алекс. – Тому кухарі у чорних кітелях мали продемонструвати ці вміння. Саша Громлюк мав керувати Равшаном, Юра Діденко – Сергієм, Яна Беденко – Анною, а Олена Охотнік – Катею. Колишні учасники повинні були знайти всі продукти та за дві години приготувати страви. І саме від них залежало, хто потрапить до фіналу.

Найсмачнішу страву під керівництвом Саші приготував Равшан. Саме йому Шеф вручив чорний кітель та повернув у реаліті. Найгірша страва вийшла в Каті під керівництвом Олени. Дівчина зняла кітель та залишила «Пекельну кухню» назавжди.

Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні»

Картопляний крем-суп від Пекельного Шефа

– На останню вечерю перед фіналом підготував для кухарів ще один сюрприз, – розповідає Шеф. – Червону кухню зайняли учасники, а синю – я та сушефи. Хотів подивитися, чи учні можуть перевершити своїх вчителів.

На жаль, кухарі не обійшли команду Шефа. Більше того, гості повернули кілька страв учасників «Пекельної кухні». А Равшана Алекс вигнав з кухні посеред приготування вечері. Адже той припустився кількох елементарних помилок. Саме його номінували на виліт.

Хто залишив Пекельну кухню за крок до фіналу

– Я повернув Равшана в реаліті та дав можливість ще раз продемонструвати свої вміння, – пояснює Алекс. – Але до шефа він ще не дотягує. Залишив йому чорний кітель на згадку та попросив залишити «Пекельну кухню» назавжди.

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі

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