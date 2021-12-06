«Вона в тебе закохана»: учасник «Пекельної кухні» зізнався чи зраджував своїй дівчині на проекті

Равшан Хамідов зізнався, чи справді у нього був роман на проекті

Для учасника реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Равшана Хамідова проект вже завершено. Зараз він може чесно розповісти про зйомки. Що він зробив у пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу. Сергію Нікітюку він розповів всі подробиці про свою особисті відносини на проекті на поза ним.

– Моя дівчина була проти, щоб я йшов на проект. Вона у мене дуже гаряча, ревнива, така східна жінка. І була проти саме через ревність, каже: «Он який ти в мене гарячий красунчик, точно знайдеться якась баба, дивись мені, відріжу там тобі все» (посміхається), – розповів учасник.

Але все ж таки Равшан пішов на кастинг та потрапив на «Пекельну кухню» . Причина цього рішення проста – «якщо я сказав, значить, так і буде» – прокоментував сам учасник.

Після виходу в ефір серій проекту стало ясно, що дівчина Равшана ревнувала його не дарма, адже йому почали приписувати роман з іншою учасницею Катею Лавриненко. Їхні відносини хоч і були, як американські горки, проте було видно, що Равшан тепло ставиться до дівчини, а вона – закохана у нього. Згодом стало відомо, що у Равшана є дівчина та син (дитина дівчини від першого шлюбу), яких він дуже сильно любить. Але всім здавалось, що «роман у кадрі» продовжується.

– Я одразу ставився до Каті дуже добре, як старший брат до сестри. Мені всі навколо казали, що я подобаюсь Каті, а потім – «вона в тебе закохана». Я дуже вихована людина і не знав, як з цим бути. Адже в мене є дівчина, я її дуже кохаю. Катя це знала і я їй пояснював, що ти мені симпатична, і, можливо, якби у мене не було відносин, у нас з тобою щось було. Але зараз в нас з тобою точно нічого не буде, – поділився Равшан.

Проте він пообіцяв дівчині піклуватись про неї, до того ж, цього просив і сам Шеф.

– Шеф підійшов до мене і сказав: «Ти знаєш, що ти подобаєшся Каті?», я відповів: «Знаю». Він сказав: «Піклуйся про неї», – розповів учасник.

А які стосунки у Каті Лавриненко та Равшана Хамідова після реаліті і, як часто вони почали спілкуватися, дивіться в пост-шоу «Предметка»: