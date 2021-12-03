Штолен з франжипаном від Пекельного Шефа Алекса Якутова – простий рецепт

Штолен з франжипаном від Пекельного Шефа Алекса Якутова
Рецепт випічки, яка порадує вас на Новий рік та Різдво
Штолен – традиційний німецький різдвяний кекс. Його печуть за кілька тижнів до свята та зберігають у холодильнику. За цей час він стає ще смачнішим. Зараз не важко купити ці ласощі в магазині, але колись німецькі господині передавали секрети випічки від покоління до покоління. Ми ж пропонуємо спекти штолен за рецептом Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова.
Для тіста вам знадобляться:
- Ром – 25 мл
- Родзинки або інші сухофрукти – 80 г
- Вершкове масло – 80 г
- Цукор – 75 г (краще тростинний або кокосовий)
- Яйця – 50 г
- Кисломолочний сир 5% – 100 г
- Горіхи будь-які – 65 г
- Ваніль – за смаком
- Цедра апельсина та лимона – за смаком
- Борошно вищого ґатунку – 150 г
- Сухе молоко – 10 г
- Розпушувач – 5 г
- Мигдальне борошно – 85 г
Інгредієнти для франжипана:
- Вершкове масло – 35 г
- Мигдальне або фундукове борошно – 35 г
- Цукор – 35 г
- Яйця – 40 г
Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні»
Картопляний крем-суп від Пекельного Шефа
Готуємо штолен:
- Сухофрукти промиваємо гарячою водою, потім замочуємо в алкоголі на 8-10 годин.
- Вершкове масло збиваємо до помадки, додаємо цукор і знову збиваємо вінчиком.
- Яйця вводимо в масу потроху, постійно розтираючи.
- Коли яйця вмішалися, додаємо кисломолочний сир, горіхи, родзинки та сухофрукти з алкоголем. Робимо це у два прийоми.
- По черзі вводимо, щоразу перемішуючи, ваніль, цедру апельсина та лимона.
- Борошно звичайне та мигдальне, сухе молоко, розпушувач змішуємо в окремій ємності. Вводимо у загальну масу кількома порціями.
- Формуємо з тіста корж і ставимо в холод на 15-20 хвилин.
- Готуємо франжипан. Змішуємо вершкове масло, мигдальне або фундукове борошно, цукор, яйця. Перекладаємо у кондитерський мішок. Видавлюємо на корж. Можна змійкою, можна рівними лініями, як підкаже фантазія. Закриваємо крем спочатку однією стороною тіста, потім другою. Штолен не потрібно робити надто плоским.
- Відправляємо в духовку випікатися при температурі 160-170 градусів приблизно на 50-60 хвилин.
- Гарячий штолен змащуємо розтопленим вершковим маслом (близько 30 г). Важливо використати все масло! Слідом засипаємо великою кількістю цукрової пудри.
- Коли охолоне, відправляємо штолен у холодильник. Зберігати його можна за низької температури в пергаменті та боксі до 2 місяців. Смачного!
Якими порадами Шеф Алекс Якутов ділитиметься з учасниками «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.
Фото: Pixabay