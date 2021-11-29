Не хотів розвиватися: «Пекельну кухню» залишив улюбленець дівчат

Учасник припустився помилок, які коштували йому трьох «життів» на проекті

На тринадцятому тижні вимоги до кухарів Шефа «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова стали ще суворішими, адже до фіналу залишилося лише два кроки. Тому учасники мали розробити меню для бізнес-ланчу одного з київських ресторанів, зробити закупку продуктів та приготувати страви.

– Кожен шеф-кухар має бути аналітиком, – пояснює Алекс. – Знати, де дешевше купити продукт, взяти з нього максимум та продати дорожче.

Кухарям дали по 2,5тисячі гривень на закупи. Вони торгувалися і обирали найкращі продукти. Та більшість з них не пройшли це випробування. Адже перед приготуванням страв Шеф перевірив, що вони накупили. Його здивуванню не було меж. Учасники придбали протерміновані та неякісні продукти. І тим самим зменшили свій набір інгредієнтів. Та готувати все ж довелося. Найкраще з цим завданням впорався Олександр Громлюк.

А до другої вечері в чорних кітелях Шеф вигадав ще кілька ускладнень для учасників.

– Сушефи могли допомагати кухарям, але мовчки, – каже Алекс. – Кожному учаснику я приклеїв на кітель три смужки, що означали три «життя». За кожну помилку одну відклеював. Хто втрачав усі – залишав кухню.

Антон Белей, Олена Охотнік і Яна Беденко припустилися найбільшої кількості помилок і залишилися лише з однією смужкою-«життям». Згодом Олена та Антон не зуміли приготувати ризото, і Алекс вигнав їх з кухні. Саме цих учасників і номінували на виліт.

– Олена потрапила в номінацію вже вчетверте, – каже Алекс. – Вона побила всі антирекорди.

Учасниця визнала свої помилки й відзначила, де проявила себе найкраще. До Антона в Шефа не було запитань. Тому без жодних роз’яснень Алекс попросив його зняти чорний кітель. Реаліті залишив найслабший, на думку Шефа, учасник. Той, хто зупинився й не хотів розвиватися далі.

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