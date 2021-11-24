«Дав з’їсти черв’яка»: учасник «Пекельної кухні» розповів, за що йому стало соромно на зйомках

Богдан Горносталь зізнався, кого вважає сильними кухарями

Якщо п’ятірка найсильніших кухарів продовжує боротися за золоті кітелі та перемогу в «Пекельній кухні» на Новому каналі, то для Богдана Горносталя проект закінчено. Зараз він може чесно розповісти про зйомки у реаліті. Що він зробив у пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу. Сергію Нікітюку він зізнався, за який випадок на проекті йому й досі соромно.

– Момент, коли я годував Олену (Олену Охотнік – прим. ред.) Був конкурс, який чоловіча команда виграла. Як покарання ми «частували» суперників різними гидотами, – сказав Богдан. – Тоді я її дуже нагодував. І ще дав з’їсти хробака.

Богдан змішав селеру, шпинат, гарбуз та риб’ячий жир. Перебив блендером у смузі, який і довелося випити суперниці.

Також екс-учасник «Пекельної кухні» розповів, кого вважає найсильнішими кухарями.

– Краще готують чоловіки, – зізнався він. – Але в мене є своє бачення з цього приводу. Я готую, бо мені платять. А мама стоїть біля плити, бо вона любить мене. І це важливіше за кулінарні таланти.

Багато хто вважає, що на проекті до Богдана було особливе ставлення. Адже до зйомок він працював у ресторані Алекса Якутова та знав Шефа раніше за інших учасників. Чи це так – дивіться в пост-шоу «Предметка»: