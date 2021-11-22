Женя Клопотенко став для мене батьком: Катя Лавриненко – про знайомство з кулінарним гуру в 16 років

На зйомках «Предметка пост-шоу» наймолодша учасниця «Пекельної кухні» на Новому каналі Катя Лавриненко розповіла, що насправді пов’язує її із відомим шеф-кухарем

Катя потрапила на «Пекельну кухню» у 20 років і пройшла в реаліті доволі далеко – їй не вистачило одного кроку, щоб отримати з рук Алекса Якутова чорний кітель. Попри такий юний вік дівчина встигла побудувати непогану кар’єру в кулінарному світі та навіть стати сушефом в одному з топових столичних ресторанів.

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Історія Каті чимось нагадує історію Попелюшки, тільки її «Феєю-хресною» на шляху до кулінарних вершин став Женя Клопотенко, з яким дівчина за велінням долі познайомилася у 16 років:

– Моя мама – директорка гімназії, і її навчальний заклад потрапив у програму, в рамках якої змінювали шкільне меню для учнів, – розповідає Катя. – Створенням нового меню займався саме Женя Клопотенко. Тоді я хотіла стати фуд-стилістом, і мама мене познайомила з Женею, щоб, можливо, він мені щось порадив. Пригадую, до цієї зустрічі, коли я бачила його по телевізору, він мені взагалі не подобався! Але познайомившись із ним особисто, кардинально змінила думку про цю людину. У той момент з рідним батьком я не спілкувалася, і Женя певною мірою став моїм «кулінарним батьком»: саме він дав ту віру та чоловічу підтримку, якої мені бракувало. Після першого знайомства Женя порадив пройти його кулінарний онлайн-курс, щоб спробувати свої сили саме у готуванні. І я пройшла. Не за місяць, а за тиждень! Пам’ятаю, він тоді сказав: «Я в тобі щось бачу, ти будеш шефом». І потім ми почали разом їздити, проводити майстер-класи – я була його помічницею.

А згодом Катя з Женею вирушили в подорож Україною у пошуках справжньої української кухні:

– Ми були в різних містах та селах, відкрили для себе безліч автентичних національних рецептів із назвами, які мало хто чув – шпундра, верещака та ін., – згадує Катя. – А завдяки тому, що я стала сушефом Жені, працювала в його ресторані і завела там багато знайомств, у 2020 році, під час карантину, коли всі не мали роботи, вела чотири проекти, і почала заробляти в доларах.

Про те, як 19-річну дівчину-сушефа сприйняли в колективі, як Катя наважилася подати анкету на кастинг «Пекельної кухні», що насправді відбувалося між нею та Равшаном, і чому після проекту вона опинилася в ресторані Алекса Якутова, дивіться у повному випуску «Предметка пост-шоу» з Сергієм Нікітюком.