Викинув страву та не просмажив м’ясо: хто залишив «Пекельну кухню»

Равшан Хамідов зняв чорний кітель і пішов з реаліті

У реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) відбулася перша вечеря для учасників у чорних кітелях. Телересторан був заповнений гостями. Тож шістьом кухарям довелося опановувати нове меню, стояти на своєму процесі та готувати страву в залі, спілкуючись із гостями. Таким чином вони мали продемонструвати свої кухарські вміння.

– За таких умов рівень сервісу не мав постраждати, – пояснює Шеф Алекс Якутов. – Поблажок для кухарів не було, адже в реаліті мені потрібні сильні гравці.

Перед гостями учасники готували соте з морепродуктів. Усі добре впоралися з цим завданням. А от іспит на правильне просмажування м’яса склали не всі.

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– Равшан Хамідов викинув страву, яку повернули гості, – каже Алекс. – Для учасників у чорних кітелях такі помилки неприпустимі. Тому я вигнав його з кухні. Не впорався з просмаженням і Антон Белей. Шкода, адже минулого тижня я в нього повірив і вручив чорний кітель. Думав, що Антон буде професійно розвиватись, а не молоти язиком. Він не виправдав моїх сподівань.

Слідом за Равшаном з кухні вигнали Антона. Тому саме цих учасників кухарі номінували на виліт.

– Хоч Равшан і професійний кухар з 20-річним досвідом, під час цієї вечері він припустився грубих помилок, – пояснює Шеф. – Але останнє слово я вирішив дати учасникам.

Більшість кухарів проголосували за те, що з реаліті має піти Равшан Хамідов. Шеф погодився з їхнім рішенням, тому хлопець зняв свій чорний кітель та залишив «Пекельну кухню» назавжди.

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі, а також дивіться “Предметка” пост-шоу, з учасниками, які раніше покинули проект на YouTube Нового каналу.