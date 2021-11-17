Салат з картоплею та скумбрією від Пекельного Шефа – покроковий рецепт

Алекс Якутов поділився рецептом простої страви з картоплі

Картопля є основною частиною раціону всіх українців. Її можна використовувати як самостійну страву, або як інгредієнт для багатьох інших. Рецепт страви з картоплі від Шефа реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекса Якутова здивує вас простотою приготування і незвичним виглядом.

Інгредієнти:

Картопля – 1 шт.

Каперси – 1 ч. л.

Цибуля – 1 шт.

Копчена скумбрія – 1 шт.

Листя руколи – 200 г

Інгредієнти для заправки:

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Яблучний оцет – 1 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Перець, сіль, цукрова пудра – за смаком

Солені огірки – 1 шт.

Приготування:

Відваріть картоплю в лушпинні. Почистіть та поріжте часточками. Обсмажте на олії. Додайте цибулю і разом обсмажте. Викладіть картоплю на тарілку. Додайте до неї каперси. Очистіть скумбрію від кісток. Покладіть рибу до картоплі. Приготуйте заправку, змішавши всі інгредієнти. Полийте салат заправкою та прикрасьте руколою.

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