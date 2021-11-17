Салат з картоплею та скумбрією від Пекельного Шефа – покроковий рецепт

Салат з картоплею та скумбрією від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом простої страви з картоплі
Картопля є основною частиною раціону всіх українців. Її можна використовувати як самостійну страву, або як інгредієнт для багатьох інших. Рецепт страви з картоплі від Шефа реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекса Якутова здивує вас простотою приготування і незвичним виглядом.
Інгредієнти:
- Картопля – 1 шт.
- Каперси – 1 ч. л.
- Цибуля – 1 шт.
- Копчена скумбрія – 1 шт.
- Листя руколи – 200 г
Інгредієнти для заправки:
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Яблучний оцет – 1 ст. л.
- Олія – 3 ст. л.
- Перець, сіль, цукрова пудра – за смаком
- Солені огірки – 1 шт.
Приготування:
- Відваріть картоплю в лушпинні. Почистіть та поріжте часточками. Обсмажте на олії. Додайте цибулю і разом обсмажте.
- Викладіть картоплю на тарілку. Додайте до неї каперси.
- Очистіть скумбрію від кісток.
- Покладіть рибу до картоплі.
- Приготуйте заправку, змішавши всі інгредієнти.
- Полийте салат заправкою та прикрасьте руколою.
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