Курка карі за індійським рецептом від учасника «Пекельної кухні»

Як приготувати соковиту птицю з пікантними нотками Сходу

Кожного другого четверга листопада відзначають Всесвітній день курки. Цього року свято припадає на 11 листопада. Куряче м’ясо досить поживне, але при цьому вважається дієтичним. Воно багате на вітаміни групи В, а вітамін В6 підтримує організм при застуді. Саме тому лікарі радять давати хворим курячий бульйон – він не важкий для організму, але достатньо поживний. А як можна нестандартно приготувати курку, Новий канал дізнався в учасника реаліті «Пекельна кухня» Юрія Діденка.

З кухаря – у прибиральники: кого вигнали з «Пекельної кухні»

Гірко! Учасниця «Пекельної кухні» Яна Беденко вийшла заміж

Вам знадобляться:

Кокосове молоко – 400 мл

Цибуля – 100 г

Часник – 20 г

Корінь імбиру – 20 г

Помідори – 150 г

Перець халапеньйо – за смаком (залежно від ступеня гостроти, яку хочете досягти у страві)

Готова паста карі – 100 г

Куряче філе – 1 кг

Рис басматі – скільки з’їсте

Кінза – для прикрашання

Оливкова олія – для смаження

Сік лимона

Сіль, цукор – за смаком

Готуємо курку карі:

Готуємо всі інгредієнти до приготування. Овочі промиваємо та знімаємо шкірку. Дрібно нарізаємо овочі та обсмажуємо на олії. Для простоти приготування додаємо готову жовту пасту карі. Можна приготувати її самим. Для цього візьміть 200 г цибулі, 20 г часнику, 20 г кореня імбиру, 200 г помідорів, перець чилі – за смаком, спеції: карі, куркуму, зіру та коріандр. Усі – мелені та за смаком. Збиваємо все до однорідної маси. В овочі додаємо пасту карі і злегка присмажуємо. Потім заливаємо кокосовим молоком і тушкуємо на повільному вогні п’ять хвилин. У цей час нарізаємо кубиком курку (замість філе можна взяти стегно без шкіри – воно смачніше). Індуси овочі залишають просто підсмаженими, а я пробиваю блендером і протираю через сито. У протертий овочевий соус кладу нарізану курку та тушкую до готовності. При цьому дозаправляю сіллю, цукром та соком лимона. Тепер варимо рис басматі для гарніру. Готову курку карі подаємо з рисом, прикрашаємо кінзою.

Смачного!

– До речі, замість кокосового молока можна використати вершки, а замість басматі – інший рис, – ділиться Юрій Діденко. – Та це вже буде не індійський варіант карі, а український.

Які страви Юра готуватиме на «Пекельній кухні», дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.