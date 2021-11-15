  «Пекельна кухня»: хто отримав чорний кітель, а хто залишив проект назавжди

Драматичний ефір позаду. Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов назвав двох номінантів на виліт та шістьох щасливчиків, які продовжать боротьбу за звання найкращого кухаря

До чорних кітелів – рукою подати. Справа за малим: кухарі мають впоратись із вечерею у телересторані «Пекельної кухні». Це останній шанс продемонструвати свої сильні сторони. Адже два кухарі будуть змушені залишити реаліті назавжди.

– Я вирішив не розставляти їх по процесах, а дав право кухарям самим визначитись у цих ролях, – пояснює Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов. – А ще вони мали готувати страви за новим меню, а це дещо ускладнювало роботу.

Ще одне ускладнення – замовлення від Шефа. Він хотів особисто перевірити, як команди «синіх» та «червоних» опанували страви з нового меню. Та схоже, цей іспит вони склали на відмінно.

– Більше того, я опитав гостей, і всі були задоволені, – пояснює Алекс. – До речі, цього разу «червоній» команді вдалося швидше видати всі страви та закрити кухню першими.

На черзі – оголошення щасливчиків, які стануть володарями чорних кітелів. Обрання двох номінантів на виліт Шеф теж залишив за собою.

– Равшан Хамідов прийшов на «Пекельну кухню» сильним кухарем та з великим потенціалом, – каже Шеф. – Юра Діденко з’явився на проекті з великою короною на голові. Я розгледів його внутрішній супротив. Але побачив, що вони сильні кухарі і заслуговують на чорні кітелі.

Олександр Громлюк весь проект йшов рівно і не ріс у своїй майстерності. Та він завжди дослухався до порад Шефа, тому й отримав кітель. Яні Беденко часто заважали емоції, але вона вчилась ними керувати. Олена Охотнік професійно виросла на «Пекельній кухні». Тому Шеф без вагань вручив їм кітелі.

– Богдан Горносталь, Катя Лавриненко та Антон Белей – довго думав про цих кухарів та неодноразово змінював свою думку, кого ж таки залишити в реаліті, – пояснює Шеф. – Катя дуже невпевнена у собі та не готова до «Пекельної кухні», а ставки Богдана на виграш не спрацювали. Вони залишили проект назавжди. А от Антону я таки вручив кітель.

Тепер кожен кухар у кітелі змагатиметься за перемогу самостійно. Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.