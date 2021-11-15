Євген Клопотенко – на «Пекельній кухні»: опановував гіроскутер із борщем у руках

Навіщо відомий кулінар прийшов на реаліті?

Новий канал продовжує масштабну гендерну битву на «Пекельній кухні». Реаліті набирає обертів, адже до чорних кітелів залишається зовсім небагато. На 11-му тижні Пекельний Шеф Алекс Якутов вирішив випробувати чоловічу та жіночу команди українським фастфудом.

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– Кухарі мали унікальну можливість увійти в історію та створити страви українського швидкого харчування, які можуть прославити нашу країну на весь світ, – пояснює Алекс Якутов. – Кожна команда мала розробити п’ять страв у форматі to go, тобто «їжі на ходу». Перша вимога – страва повинна готуватися швидко, щоб за 3-4 хвилини можна було її віддати. Друге: фастфуд зручно їсти на ходу однією рукою. Також дві страви мають впізнавати українці, третім обов’язково потрібно приготувати борщ.

Разом із Шефом оцінювати страви учасників прийшов іменитий кулінар Євген Клопотенко.

– До речі, я щойно повернувся з Америки. Одна з ідей там – відкрити заклади з українським фастфудом, – розповідає шеф-кухар. – Добре, що є «Пекельна кухня», яка готує кулінарні кадри в Україні. Навіть ті кухарі, які просто дивляться програму, навчаються та запалюються ідеями.

Дегустація страв була непростою. Адже Шефу Алексу Якутову та Євгену Клопотенку довелося стати на гіроскутер. Як це було – дивіться всією родиною сьогодні о 19:00 у реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.