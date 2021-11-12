Сушеф «Пекельної кухні» – про вагітність на реаліті: «Фізично було важко»

Олена Жаботинська розповіла про материнство і про те, як вибирала ім’я первістку

18 жовтня 2021 року права рука Шефа «Пекельної кухні» Алекса Якутова Олена Жаботинська стала мамою. Вона народила первістка. Хоча в реаліті не видно животика, але всі зйомки сушеф була при надії. Та й працювала на кухні практично до самих пологів.

– Фізично було важко, але це більше стосувалось не зйомок, а самої професії кухаря, – згадує Олена Жаботинська. – Траплялися моменти, де треба було стояти на одному місці по дві години або зніматися на вулиці в холод. Інколи хотілося більше сидіти й відпочивати, що на мене не схоже, бо на кухні я активна – можу робити будь-яку важку роботу. А тут треба було зважати на положення. В мене не було токсикозу, тому жодні запахи не лякали й не відволікали. Стався один момент, коли через тісні туфлі на зйомках мені стало зле, я мало не втратила свідомість, але все обійшлося. В цілому можу сказати, що мала позитивний досвід зйомок при надії.

Сина сушеф назвала Кузьмою. Ім’я придумала ще на початку зйомок реаліті.

– Хотіла, щоб воно було співзвучним з прізвищем і по-батькові, та водночас слов’янським, і щоб можна було зменшувально гарно називати, – ділиться Олена. – Найперше в голові з’явилось Кузьма, був ще варіант Макар, але Скрябін переміг. Кузьма Скрябін був класним чуваком. І ми з чоловіком зробимо все можливе, щоб про нашого сина могли сказати так само.

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Нині сушеф насолоджується материнством і коротким декретом. Адже до роботи на кухні планує повернутися на початку наступного року.

А як Олена Жаботинська знімалася в реаліті «Пекельна кухня» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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