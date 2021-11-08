Новий каналПекельна кухняНовини

Страви пішли на відходи: хто пішов з проекту «Пекельна кухня»

Страви пішли на відходи: хто пішов з проекту «Пекельна кухня»

Команда «червоних» нагодувала знімальну групу несмачною їжею

На «Пекельній кухні» (Новий канал) відбулось одне з найважливіших випробувань – ювілейна вечеря. Окрім видачі страв гостям, на кухарів чекав сюрприз від Шефа. Вони мали розробити меню та приготувати 20 страв для знімальної групи.

Дивись: Антон відкрив у собі тамаду. Пекельна кухня 2021. Випуск 10. Частина 1

– Я хотів перевірити, чи готові учасники реаліті до сюрпризів, – пояснює Шеф Алекс Якутов. – Команди поспішали віддати вечерю гостям, але їхній результат залежав від страв для штату. Тому я попросив знімальну групу не доїдати страви, які їм не смакували. Щоб ми могли їх зважити та за залишками зрозуміти, хто приготував несмачно.

Страви пішли на відходи: хто пішов з проекту «Пекельна кухня»

Дві команди були рішуче налаштовані на перемогу. «Сині» швидше віддали страви персоналу, а «червоні» перші закрили кухню після видачі страв гостям. Тому в номінації на виліт визначали по два учасники з кожної команди. Від «червоних» – Олена Охотнік і Равшан Хамідов, а від «синіх» – Антон Белей та Богдан Горносталь.

Алекс Якутов знявся у комедійному ситкомі разом з Ірмою Вітовською

– Та вирішальним моментом для вигону стали зважені відходи страв для знімальної групи, – пояснює Алекс. – У «синіх» залишилось 47% їжі, а у «червоних» – 83%. Це означає, що їхні страви були несмачні. Я такий великий відсоток відходів побачив вперше! Якби це трапилось у моєму ресторані, то прирівняв би до «надзвичайної ситуації».

Страви пішли на відходи: хто пішов з проекту «Пекельна кухня»

Результати «синьої» команди врятували їхніх номінантів на виліт.

– «Червоні» за довгий час перші закрили кухню, – каже Шеф. – Мені було приємно це бачити. Тому і їхніх номінантів я повернув у стрій.

Наступного тижня «Пекельну кухню» залишать відразу два кухаря. В реаліті залишаться лише ті, хто достойні чорних кітелів!

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

 

 

Адская кухня новости