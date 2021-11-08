Страви пішли на відходи: хто пішов з проекту «Пекельна кухня»

Команда «червоних» нагодувала знімальну групу несмачною їжею

На «Пекельній кухні» (Новий канал) відбулось одне з найважливіших випробувань – ювілейна вечеря. Окрім видачі страв гостям, на кухарів чекав сюрприз від Шефа. Вони мали розробити меню та приготувати 20 страв для знімальної групи.

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– Я хотів перевірити, чи готові учасники реаліті до сюрпризів, – пояснює Шеф Алекс Якутов. – Команди поспішали віддати вечерю гостям, але їхній результат залежав від страв для штату. Тому я попросив знімальну групу не доїдати страви, які їм не смакували. Щоб ми могли їх зважити та за залишками зрозуміти, хто приготував несмачно.

Дві команди були рішуче налаштовані на перемогу. «Сині» швидше віддали страви персоналу, а «червоні» перші закрили кухню після видачі страв гостям. Тому в номінації на виліт визначали по два учасники з кожної команди. Від «червоних» – Олена Охотнік і Равшан Хамідов, а від «синіх» – Антон Белей та Богдан Горносталь.

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– Та вирішальним моментом для вигону стали зважені відходи страв для знімальної групи, – пояснює Алекс. – У «синіх» залишилось 47% їжі, а у «червоних» – 83%. Це означає, що їхні страви були несмачні. Я такий великий відсоток відходів побачив вперше! Якби це трапилось у моєму ресторані, то прирівняв би до «надзвичайної ситуації».

Результати «синьої» команди врятували їхніх номінантів на виліт.

– «Червоні» за довгий час перші закрили кухню, – каже Шеф. – Мені було приємно це бачити. Тому і їхніх номінантів я повернув у стрій.

Наступного тижня «Пекельну кухню» залишать відразу два кухаря. В реаліті залишаться лише ті, хто достойні чорних кітелів!

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.