Рецепт крем-брюле від учасника «Пекельної кухні»

Равшан Хамідов поділився способом приготування ніжного десерту

Крем-брюле – знаменита французька страва з заварного крему з карамельною скоринкою. Такий десерт готують і подають у фаянсових чи керамічних порційних формах. У Франції є безліч різних рецептів крем-брюле: з ромом, шоколадом і навіть з лавандою. До речі, варіації цього десерту зустрічаються в кухнях Італії, Іспанії та навіть Японії. Як приготувати найніжніший крем-брюле, розповів учасник «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Равшан Хамідов.

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Інгредієнти:

300 мл молока 3,2%

300 мл вершків 30%

5 жовтків

100 г цукру

Готуємо крем-брюле

Усі інгредієнти потрібно перемішати вінчиком до однорідної маси. Залити у формочки й готувати в духовці на водяній бані при температурі 80 градусів приблизно 40 хвилин – до загусання крему. Водяну баню зробити дуже просто – для цього налийте в деко, в якому стоять ваші крем-брюле, воду до середини форм. Буває так, що через 40 хвилин крем не загуснув. Яйця бувають різні, тому не хвилюйтеся і додавайте ще по 10-15 хвилин, допоки десерт не загусне. Після цього дістаньте крем-брюле. Охолодіть. Посипте зверху цукром і зробіть скоринку за допомогою газового пальника. Якщо його нема, розтопіть на сковороді цукор у карамель та залийте нею охолоджений десерт Готово!

– В основу крему можна додати паличку ванілі, шоколад, цедру цитрусових, навіть трюфельну олію! – ділиться лайфхаками Равшан Хамідов.

Якими стравами він підкорюватиме суворого Шефа «Пекельної кухні» — дивіться у понеділок о 19:00 на Новому каналі.