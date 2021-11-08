Алекс Якутов знявся у комедійному ситкомі разом з Ірмою Вітовською

Кого зіграв Пекельний Шеф?

Щопонеділка о 19:00 грізний Шеф Алекс Якутов влаштовує червоній та синій командам кухарів «Пекельну кухню». Найменша помилка чи прокол – і пощади кулінарам чекати не варто. Але навесні глядачі побачать його в новому амплуа – Шеф знявся в комедійному сіткомі з робочою назвою «Юна», який покаже Новий канал. Його партнеркою по знімальному майданчику стала заслужена артистка України Ірма Вітовська.

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– Вона – шикарна, харизматична акторка. Настільки класно грає, що я іноді забував, що сам перебуваю в кадрі, вірив у те, що відбувається, і мало не сміявся з її реакцій та реплік, – розповідає Алекс. – Зйомки пройшли чудово. Я запалився з першого кадру. Було так кайфово та приємно працювати з командою, що міг би з ними зніматися цілодобово (сміється). Свій текст вивчив легко. Та іноді додавав щось своє, адже грав сам себе.

Серіал із робочою назвою «Юна» знімає Новий канал та Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про Ольгу (грає Ольга Жуковцова), яку життєві обставини змушують брехати про свій вік, щоб отримати бажану роботу у видавничій справі. Вже в 2022 році глядачі Нового каналу зможуть насолодитися історією про другу юність і про кохання, якому воістину будь-який вік підвладний. А також побачити в одному з епізодів Алекса Якутова. А поки що дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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