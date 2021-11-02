Як вибрати смачний гарбуз: порада від Євгена Клопотенка

Український шеф-кухар поділився секретами, які допоможуть приготувати найсмачніші страви із сезонного продукту

Один із найпопулярніших осінніх продуктів — гарбуз. З нього можна приготувати будь-що — кашу, пиріг, суп, салат, запіканку, оладки, торт… Як вибрати гарний гарбуз, щоб приготувати з нього найсмачніші страви, за лаштунками реаліті «Пекельна кухня», яке показує Новий канал щопонеділка, розповів український шеф-кухар Євген Клопотенко.

— Коли вибираєте гарбуз, звертайте увагу, щоб він не був пластиковим. Пластикові — спеціальні сорти, які вирощують влітку поза сезоном, — порадив Євген Клопотенко. — Найкращий — довгастий, у формі гітарки. Такі невеликі плоди найсолодші, з них найкраще готувати. Але часто трапляються й смачні дикі гарбузи.

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Якщо знайти ідеальний плід так і не вдалося, не турбуйтеся. Головне – правильно його приготувати.

— Загалом для готування можна брати будь-який гарбуз. Але важливо розуміти, що цей продукт можна їсти сирим! У цих плодах дуже багато корисних речовин, — зазначив кулінар.

Як Євген Клоптенко оцінить майстерність учасників «Пекельної кухні», дізнаєтеся вже за кілька тижнів. Не пропустіть — «Пекельна кухня» виходить щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!