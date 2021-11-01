Лосось під шубою та олів’є з грецьким йогуртом: Анна Трінчер – про своє харчування

Українська співачка та актриса розповіла про дієти, яких дотримувалася протягом життя

Щопонеділка о 19:00 телересторан «Пекельної кухні» відчиняє свої двері для різних гостей. Оцінити страви підопічних Алекса Якутова – учасників чоловічої та жіночої команд – приходять відомі кулінари, спортсмени, співаки та блогери. До дев’ятого тижня кухарі суттєво виросли в кулінарних вміннях, і тепер суворий Шеф вигадує їм дедалі складніші випробування. Цього разу вони готуватимуть страви, якими спробують підкорити тренди соцмереж. А дегустуватимуть їх разом із Шефом зірки TikTok Анна Трінчер та Олександр Волошин. На зйомках реаліті Новий канал поспілкувався з зіркою та дізнався про її кулінарні уподобання.

– Коли йду до супермаркету, завжди купую гриби, свіжий лосось чи курку, хумус і тахіні – розповідає Анна. – Мій ідеальний перекус – овочі з хумусом. У дитинстві в мене була слабка підшлункова, тому я харчувалася за дієтою №5. Терпіти її не могла. Коли ж виросла, знайшла ідеальний тип харчування – інтервальне голодування. Рік тому повністю переглянула свій раціон та виключила багато продуктів. Не їм майонез, намагаюся не вживати жирну та смажену їжу, особливо не їм випічку та солодке.

А не зовсім корисні страви Анна намагається максимально полегшити.

– На Новий рік для мене було окреме олів’є – з грецьким йогуртом, а не майонезом, – згадує дівчина. – Ми навіть експериментували і зробили «шубу» з грецьким йогуртом та лососем замість оселедця. Було смачно.

Які страви Анна дегустуватиме на «Пекельній кухні» – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.