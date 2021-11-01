Хто залишив Пекельну кухню 2021 8 випуск – Марія Гуд

Марія Гуд залишила реаліті, а Равшана Хамідова понизили в посаді

Перед вечерею у телересторані реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Шеф Алекс Якутов вирішив дати вихідний своїм сушефам, які допомагали командам. І, звісно ж, перевірити, наскільки кухарі можуть бути самостійними, адже до чорних кітелів залишилось лише три вечері.

– Спочатку команда «синіх» стала взірцем зібраності, – каже Алекс. – А «червоні» ніяк не могли налагодити комунікацію між собою. Усі мовчки виконували свою роботу. Складалося враження, що кожен працює сам на себе, а не в команді.

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Тим часом кухарі в синіх кітелях на хвилі успіху забули про елементарні правила на кухні. Юрій Діденко облизав ложку, а потім продовжив помішувати нею страву. Така халатність не залишилася поза увагою Шефа.

– Кухарі щоразу випробовують моє терпіння, – розповідає Алекс. – Вони не розуміють, якщо мій терпець увірветься, то наслідки будуть руйнівними. От «червона» кухня працювала годину, а три столи залишилися без страв. Люди сиділи голодні та їли хліб. Мені було соромно…

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А ще за стіл, де сидів Шеф із сушефами, «червоні» подали неправильно бурату на піці. Це ще більше розлютило Алекса. Він розтрощив тарілки з піцою та закрив червону кухню. Кухарі номінували на виліт Равшана Хамідова та Марію Гуд.

– Марія думає, що безсмертна на цьому проекті, – каже Шеф. – Дуже розслабилася. Кожен день на «Пекельній кухні» – це боротьба, а вона вже давно здалася.

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Обидва кухарі зняли кітелі. Марія назавжди залишила проект, а от Равшана Шеф повернув.

– Він не кухар, я його понизив до прибиральника, – розлючено пояснив Алекс. – Команда «червоних» під його керівництвом після приготування залишила бруд. Тому Равшан мав самотужки вимити обидві кухні.

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Доля учасника висітиме на волосині, адже роботу прийматимуть кухарі «синьої» команди. Саме вони вирішать, чи Равшан знову вдягне кітель.

– Було неприємно, коли хлопці почали тицяти пальцями в місця, що потребували додаткового прибирання, – зізнається Равшан. – Та мене це не зламає!

Яку оцінку прибиранню дали учасники «синьої» команди, дивіться наступного понеділка в реаліті «Пекельна кухня» о 19:00 на Новому каналі.