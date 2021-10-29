Солоні сирники на сніданок від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом приготування простої, але дуже смачної страви

Сирники – популярна їжа для першого її прийому. Готуються швидко та просто, але при цьому страва виходить ніжною. Але не всі люблять їсти солодке на сніданок. Шеф «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Алекс Якутов знайшов вихід із цієї ситуації – потрібно просто приготувати солоні сирники.

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– Я й сам зранку не люблю їсти солодке. Хіба що як доповнення до основного прийому їжі. Але із задоволенням їм на сніданок солоні сирники, – розповідає Шеф. – Їх можна подавати з лососем, ковбасою, зеленню, салатами. Я люблю їх їсти з грецьким йогуртом, у який додаю трохи лимонного соку, перцю та солі. Цим соусом зверху поливаю сирники. Він трохи підтаює, випускаючи аромат лимона.

Вам знадобляться:

Кисломолочний сир – 500 г

Борошно – 2 ст. л

Яйця – 1 шт.

Кріп, петрушка – 1 ст. л

Відварний горошок або кіноа – за бажанням

Сіль – 2 дрібки

Перець – за смаком

Готуємо сирники:

Сир відтискаємо від зайвої вологи й розтираємо вилкою в мисці, щоб він розм’якшився. Дрібно нарізаємо зелень. Відправляємо до сиру. Перемішуємо. Додаємо сіль, перець. За бажанням можна додати відварений горошок або кіноа, попередньо його остудивши. Все перемішуємо. У сирну масу вбиваємо яйце. Змішуємо. Додаємо борошно. Все замішуємо та формуємо сирники. Трохи обсмажуємо на сковороді для кольору. Далі відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на кілька хвилин, щоб сирники там доготувалися.

Через пару хвилин смачний та корисний солоний сніданок можна подавати. Смачного!

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