Гірко! Учасниця «Пекельної кухні» Яна Беденко вийшла заміж

Хто став обранцем дівчини?

Поки щопонеділка Яна Беденко бореться за перемогу в «Пекельній кухні» на Новому каналі, її життя за межами проекту теж вирує. 16 жовтня вона вийшла заміж. Обранцем дівчини став не учасник «Пекельної кухні», а той, хто усіляко її підтримував, поки Яна була на проекті.

– З Сергієм ми разом вже більше чотирьох років, – розповідає учасниця жіночої команди. – Знаємо одне про одного все. Йому 31 рік, і він не лише мій коханий, а ще й найкращий друг та порадник. Взагалі ми, як то кажуть, споріднені душі. Я в нього дуже швидко закохалася за його почуття гумору. Майже одразу ми стали жити разом. Тож весілля – дуже усвідомлений крок.

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Хлопець освідчився Яні ще два роки тому – зробив сюрприз на день народження. Хоча вона одразу погодилася, з весіллям не поспішали.

– У нас було досить скромне святкування – на 20 осіб. Лише родина. Всі щеплені, тому ризику для бабусь та дідуся не було, – ділиться деталями Яна. – Дружкою мала бути Катя Лавриненко – учасниця проекту. Але через пандемію вирішили зробити все скромно, без свідків. Церемонія була традиційно українська. Батьки зустрічали нас короваєм, благословляли іконами, на столі теж переважала національна кухня.

Що ж, кохання та злагоди молодим!

Дивіться «Пекельну кухню» за участі Яни щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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