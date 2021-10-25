Всесвітній день макаронів: рецепт пасти з мідіями від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився секретами приготування швидкої та смачної середземноморської страви

25 жовтня усі шанувальники пасти відзначають Всесвітній день макаронів. Святкувати його найкраще тарілкою ситних спагеті під новий епізод реаліті «Пекельна кухня», який вийде сьогодні о 19:00 на Новому каналі. А за рецептом Шефа Алекса Якутова паста вийде ідеальною.

Вам знадобляться

Мідії в мушлях – 100 г

Паста суха – 60-70 г

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Петрушка – 1 ст. л.

Лук – четвертинка

Часник – 1 зубчик

Масло вершкове – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Чилі – за бажанням

Пармезан тертий – 1 ст. л.

Вино біле – 50-60 мл

Готуємо пасту

Мідії промиваємо, кидаємо на розпечену сковорідку. Дрібно ріжемо часник, цибулю ріжемо кубиком. Додаємо на сковороду оливкову олію. Обсмажуємо разом з мідіями. Додаємо вино. Накриваємо кришкою. Мідії пропарюються, відкриваються і випускають сік. Підсолюємо, додаємо до них петрушку та вершкове масло. Кидаємо на сковороду заздалегідь відварену пасту. Вона має бути al dente, тобто недоварена. Туди ж, на сковороду, додаємо водичку, в якій варилися спагеті. Вода для пасти має бути солона, як море, щоб вона в ній «купалася». Все доводимо до готовності на сковороді, постійно перемішуючи. Коли спагеті будуть готові, додаємо пармезан і перемішуємо. Тепер пасту можна подавати на стіл!

– Пасту краще купувати з твердих сортів пшениці, – радить Пекельний Шеф. – Вона корисніша й не така важка для шлунка. Самим її робити складно. Адже розкачувати тісто з борошна твердих сортів пшениці незручно.

Які страви готуватимуть на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.