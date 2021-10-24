Пухкі панкейки: покроковий рецепт сніданку від Пекельної кухні

Учасниця жіночої команди поділилася рецептом смачної американської страви

Багато хто плутає оладки і панкейки. Вважають, що це одне й те саме, просто назви різні. Страви справді схожі між собою. Ось тільки технологія їх приготування відрізняється. Американські оладки завжди виходять рум’яними і смачними. Звісно, якщо дотримуватися рецептури. Вони чудово поєднуються з усілякими джемами, медом, сиропами, фруктами та ягодами. Рецептом пухких панкейків поділилася учасниця реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Катя Лавриненко.

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Вам знадобляться:

4 білки

2 жовтки

60 г борошна

50 г цукру

10 г цукрової пудри

40 г молока

20 г олії

10 г ванільного цукру

1 ч. л. розпушувача (без гірки)

дрібка солі

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Готуємо панкейки:

Жовтки, ванільний цукор кладемо в ємність, змішуємо ручним вінчиком. Додаємо молоко, олію та перемішуємо. Білки збиваємо з сіллю в сухій ємності. Поступово в масу додаємо цукор і цукрову пудру. Окремо змішуємо розпушувач із борошном. Це дуже важливо! Потрібно, щоб розпушувач рівномірно розійшовся по всьому тісту. Борошно з розпушувачем поступово додаємо в масу з жовтками, постійно перемішуючи. У три підходи додаємо в загальну масу білки. Перемішуємо тільки в одну сторону силіконовою лопаткою. Не швидко, щоб не пошкодити бульбашки в білку. Тоді панкейки вийдуть пухкими. Тепер прогріваємо сковороду і смажимо без олії з обох боків.

Які страви Катерина готуватиме на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.