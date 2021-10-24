Пухкі панкейки: покроковий рецепт сніданку від Пекельної кухні

Пухкі панкейки на сніданок від «Пекельної кухні»
Учасниця жіночої команди поділилася рецептом смачної американської страви
Багато хто плутає оладки і панкейки. Вважають, що це одне й те саме, просто назви різні. Страви справді схожі між собою. Ось тільки технологія їх приготування відрізняється. Американські оладки завжди виходять рум’яними і смачними. Звісно, якщо дотримуватися рецептури. Вони чудово поєднуються з усілякими джемами, медом, сиропами, фруктами та ягодами. Рецептом пухких панкейків поділилася учасниця реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Катя Лавриненко.
Гарбузове різотто від Пекельного Шефа
Вам знадобляться:
- 4 білки
- 2 жовтки
- 60 г борошна
- 50 г цукру
- 10 г цукрової пудри
- 40 г молока
- 20 г олії
- 10 г ванільного цукру
- 1 ч. л. розпушувача (без гірки)
- дрібка солі
Всесвітній день цукерок: рецепт домашніх карамельок від Пекельного Шефа
Салат з маринованим гарбузом та шовдарем від Пекельного Шефа
Готуємо панкейки:
- Жовтки, ванільний цукор кладемо в ємність, змішуємо ручним вінчиком. Додаємо молоко, олію та перемішуємо.
- Білки збиваємо з сіллю в сухій ємності. Поступово в масу додаємо цукор і цукрову пудру.
- Окремо змішуємо розпушувач із борошном. Це дуже важливо! Потрібно, щоб розпушувач рівномірно розійшовся по всьому тісту. Борошно з розпушувачем поступово додаємо в масу з жовтками, постійно перемішуючи.
- У три підходи додаємо в загальну масу білки. Перемішуємо тільки в одну сторону силіконовою лопаткою. Не швидко, щоб не пошкодити бульбашки в білку. Тоді панкейки вийдуть пухкими.
- Тепер прогріваємо сковороду і смажимо без олії з обох боків.
Які страви Катерина готуватиме на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.