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Пухкі панкейки на сніданок від «Пекельної кухні»

Пухкі панкейки: покроковий рецепт сніданку від Пекельної кухні

Учасниця жіночої команди поділилася рецептом смачної американської страви

Багато хто плутає оладки і панкейки. Вважають, що це одне й те саме, просто назви різні. Страви справді схожі між собою. Ось тільки технологія їх приготування відрізняється. Американські оладки завжди виходять рум’яними і смачними. Звісно, якщо дотримуватися рецептури. Вони чудово поєднуються з усілякими джемами, медом, сиропами, фруктами та ягодами. Рецептом пухких панкейків поділилася учасниця реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Катя Лавриненко.

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Пухкі панкейки: покроковий рецепт сніданку від Пекельної кухні

Вам знадобляться:

  • 4 білки
  • 2 жовтки
  • 60 г борошна
  • 50 г цукру
  • 10 г цукрової пудри
  • 40 г молока
  • 20 г олії
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 ч. л. розпушувача (без гірки)
  • дрібка солі

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Пухкі панкейки: покроковий рецепт сніданку від Пекельної кухні

Готуємо панкейки:

  1. Жовтки, ванільний цукор кладемо в ємність, змішуємо ручним вінчиком. Додаємо молоко, олію та перемішуємо.
  2. Білки збиваємо з сіллю в сухій ємності. Поступово в масу додаємо цукор і цукрову пудру.
  3. Окремо змішуємо розпушувач із борошном. Це дуже важливо! Потрібно, щоб розпушувач рівномірно розійшовся по всьому тісту. Борошно з розпушувачем поступово додаємо в масу з жовтками, постійно перемішуючи.
  4. У три підходи додаємо в загальну масу білки. Перемішуємо тільки в одну сторону силіконовою лопаткою. Не швидко, щоб не пошкодити бульбашки в білку. Тоді панкейки вийдуть пухкими.
  5. Тепер прогріваємо сковороду і смажимо без олії з обох боків.

Які страви Катерина готуватиме на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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