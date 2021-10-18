Сушеф «Пекельної кухні» стала мамою (ФОТО)

Олена Жаботинська, сушеф Алекса Якутова на «Пекельній кухні» (Новий канал) поділилася радісною новиною: 18 жовтня в 9 ранку вона народила первістка

На відміну від багатьох знаменитостей Олена не стала тримати інтригу і відразу розкрила ім’я малюка:

«У житті тепер все розділилося на «До» і «Після». Рости здоровим та щасливим, наш Кузьма, а ми з татом зробимо все, щоб ти був гідною людиною, – підписала фото з пологового будинку Олена на своїй сторінці в соцмережі facebook. – Тепер я офіційно #Кузькінамать і по всім питанням… ну ви зрозуміли».

Нагадаємо, що реаліті «Пекельна кухня» знімалося навесні і влітку 2021 року, і, як підказують прості підрахунки, на зйомках сушеф Олена Жаботинська чекала малюка. Ми захоплюємося силою Олени та її відданістю улюбленій справі, і бажаємо молодій мамі і Кузьмі міцного здоров’я.

І продовжуємо стежити за успіхами кухарів на «Пекельної кухні» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі. Буде жарко!