Хто покинув Пекельну кухню 2021 у 7 випуску

Під час фінальної вечері тижня Пекельний Шеф Алекс Якутов назвав ім’я кухарів, які його найбільше розчарували

Цього тижня дві команди реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) всьоме готували вечерю для гостей телересторану. До цього «сині» чотири тижні поспіль вчасно видавали страви та ставали беззаперечними переможцями. На жаль, цього разу успіх був не на їхньому боці.

– Досвідченні кухарі припускалися елементарних помилок, – розповідає Шеф Алекс Якутов. – Вони брали з морозилки фуа-гра, добре її не просмажували та віддавали гостям. Усі неготові страви були повернені на кухню.

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На цьому факапи «синіх» не закінчилися. Хтось з гостей знайшов волосся у страві. А інші за 40 хвилин роботи ресторану не отримали жодної страви. У відвідувачів увірвався терпець, і вони пішли на кухню, аби допомогти кухарям.

– Без медичних книжок стороннім заборонено перебувати на кухні, – пояснює Алекс. – А на «синю» кухню прийшли дві жінки, та ще й з розпущеним волоссям, і почали щось мішати в каструлях. І ніхто з кухарів на це не відреагував.

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Для Шефа це стало останньою краплею. Він закрив кухню «синіх». А от команда «червоних» вчасно видала всі страви та вперше почула оплески від гостей.

– «Сині» номінували на виліт Богдана Горносталя та Каріну Миргород, – каже Пекельний Шеф. – До них я викликав Антона Белея, Олександра Громлюка та Сергія Симоновича. Гіршої роботи цієї команди я ще не бачив. Ніхто з них не заслуговує залишатися на «Пекельній кухні». Вони – моє найбільше розчарування.

Таким розлюченим Шефа ще ніколи не бачили. Він висловив своє невдоволення та пішов з кухні. Вердикт так і не озвучив. Хто залишить «Пекельну кухню», дізнаєтеся наступного понеділка о 19:00 на Новому каналі.