Простий рецепт грибного соусу

Юрій Діденко поділився рецептами смачних підлив, які можуть приготувати навіть недосвідчені аматори

Вважається, що перший соус придумали приблизно у 25 році до нашої ери. Хоча історики кажуть, що їх могли готувати й раніше, просто рецептуру не записували. Зараз у кулінарії широко використовують грибні соуси через їх смакові якості та аромат. Вони чудово поєднуються із м’ясом та овочами. Головне – витримати рецептуру, якою поділився учасник реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Юрій Діденко.

Соус з білими грибами

Вам знадобляться: 50 г цибулі, 10 г часнику, 5 г ягід ялівцю, 400 г заморожених білих грибів, 300 г вершків 18% жирності, сіль, цукор, чорний перець, олія для обсмажування.

Як приготувати? Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії. Всипаємо білі гриби й обсмажуємо до золотистої скоринки. Далі заливаємо все вершками й тушкуємо. Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.

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Соус з гливами

Вам знадобляться: 200 мл вершків 18% жирності, 100 г плавленого сиру типу Viola, 100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається, 200 г грибів глив, сіль, цукор.

Як приготувати? Помістіть сир у каструлю й доведіть до кипіння. Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби. Перекладіть їх до сирного соусу й доведіть до смаку сіллю та цукром.

Соус з печерицями

Вам знадобляться: 400 г печериць, 15 г часнику, 400 г яловичого бульйону, оливкова олія, вершкове масло, борошно, сіль, перець, цукор.

Як приготувати? Нарізаємо гриби слайсами, дрібно ріжемо часник. Все обсмажуємо на суміші оливкової олії та вершкового масла. Там же на сковороді готуємо «ру» – це суміш вершкового масла і борошна у пропорції один до двох. В обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон. Поступово доводимо соус до загустіння. Підсилюємо смак сіллю, перцем та цукром.

Смачного!

Які страви Юрій Діденко готуватиме на «Пекельної кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.