Що буде в 6 випуску Пекельна кухня 2021 від 11.10.2021

Таня Брик і Самвел Туманян з модельного реаліті Нового каналу стали моделями для показу… їжі!

На «Пекельній кухні» (Новий канал) кухарі можуть не лише відточувати свої кулінарні навички, а й зустрічатися з кумирами, які приходять дегустувати їхні страви. Іноді на вогник заглядають професійні кулінари, а іноді приходять зірки спорту, співаки і навіть моделі. Цього тижня до кухарів завітали переможниця «Супер Топ-моделі по-українськи» Таня Брик і переможець третього сезону «Топ-моделі по-українськи» Самвел Туманян.

– Коли я їх побачила, розцвіла, – розповідає учасниця реаліті Олена Охотнік. – Таня стояла вся в маршмелоу, а Самвел – у хамоні та листках салату.

Моделі прийшли не просто поїсти.

– Цього тижня кухарі проходять останній етап переатестації – мистецтво презентації та подачі страви, тобто фуд-дизайн, – пояснює Пекельний Шеф Алекс Якутов. – За завданням, їм потрібно приготувати страву і в такому ж стилі зробити собі креативний образ з її інгредієнтів.

Завдання не з простих, але на те вона й «Пекельна кухня», щоб випробовувати учасників. І їм доведеться дуже постаратися, адже оцінювати фуд-дизайн і смак страв прийдуть гуру модельного бізнесу, експерти СТМПУ Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк. Чи зможуть кухарі їх здивувати – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

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