Японський омлет тамаго-які від «Пекельної кухні»

Учасниця реаліті Нового каналу поділилася рецептом нестандартного сніданку з яєць

Яйця – популярний продукт, який хоч раз на день опиняється на нашому столі. Та мало хто замислюється, що вони ще й корисні. Яйця містять білок, кальцій, фосфор і цілий комплекс вітамінів. Вони не дуже калорійні, але при цьому досить поживні. Якщо ви любите яйця на сніданок, але вам набридла стандартна яєчня, спробуйте приготувати японський омлет за рецептом учасниці «Пекельної кухні» (реаліті щопонеділка показує Новий канал) Олени Охотнік.

Інгредієнти:

Яйця – 5 шт.

Соєвий соус – 1,5 ч. л.

Рисовий оцет – 1 ст. л.

Цукор – 1,5 ст. л.

Рослинна олія для смаження

Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа

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Готуємо омлет

Яйця змішуємо вінчиком до однорідної маси, але не збиваємо. Проціджуємо через сито, щоб позбутися повітря та білкових жилок. Додаємо соєвий соус, оцет і цукор. Добре перемішуємо до розчинення цукру. Виливаємо частину суміші на добре розігріту сковороду тонким шаром. Смажиться дуже швидко, тому стежимо. Щойно починає схоплюватися, скручуємо наш омлет рулетиком, але не знімаємо. У те місце, де був наш млинець, наливаємо ще частину маси і смажимо за принципом, описаним вище. Знову скручуємо, починаючи з того місця, де яйця приготувалися, тобто, з відсунутого рулету. І таким чином смажимо все. Коли все приготується, перекладаємо наш рулет на дошку й ріжемо невеликими шматочками. Сніданок готовий. Смачного!

– За бажанням, всередину можна загортати сир, шинку, що завгодно на ваш розсуд, – ділиться лайфхаками Олена Охотнік. – Також добре доповнити омлет брускеттою з авокадо та помідором, смаженою на вершковому маслі, можна додати вершковий сир. І насолоджуватися швидким, ситним і смачним сніданком.

Які страви Олена готуватиме на «Пекельнійї кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 в реаліті на Новому каналі.