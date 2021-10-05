Ласунчикам на замітку: корисні цукерки з бананів і горіхів від «Пекельної кухні»

Учасник реаліті Олександр Громлюк поділився авторським рецептом ПХ-солодощів

Усі знають, що солодке хоч і смачно, але не дуже корисно. Іноді можна побалувати себе шкідливими десертами. Але якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, доведеться постійно себе стримувати. Адже цукор псує зуби, погано впливає на шкіру та вагу. А що, якщо зробити корисні солодощі? Своїм авторським рецептом ПХ-цукерок поділився учасник «Пекельної кухні» (Новий канал) Олександр Громлюк.

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– Рецепт моїх перших корисних цукерок дуже простий. Приготував я їх тоді, коли в мене почали пропадати банани, – розповідає Саша. – А я не з тих, хто любить, щоб псувалися продукти. Але в тому, що банани почали темніти, знайшов тільки плюс. Зрозумів, що пішов перший етап ферментації, і смак посилиться. Тож якщо ваші банани починають псуватися, не хвилюйтеся, зробіть з них корисні солодощі.

Для цукерок нам знадобляться:

Горіхи – 200 г (використовував фундук, але можна будь-які інші)

Пюре банана – 70 г

Фінік свіжий – 100 г

Шоколад білий – 30 г (натуральний без цукру, Callebaut)

Банан висушений – 10 г (перебитий)

Як зробити бананове пюре?

– Я почекав близько п’яти днів, щоб банан остаточно почорнів, – ділиться лайфхаком учасник «Пекельної кухні», – Звільнив його від шкірки й розклав на пергамент на деко. Відправив у духовку, розпечену до 180 градусів, на 20 хвилин, щоб той подпікся. Навіщо я це робив? Хотів отримати концентрований смак банана, щоб він розкрився й вийшов «вау»! Після цього потрібно перебити його в пюре.

Як висушити банан?

– Беремо кілограм свіжих бананів і рубаємо як завгодно, – продовжує Сашко. – Ставимо їх у духовку або в сушарку. Врахуйте, що з цілого кілограма виходить близько двохсот грамів сухих бананів. Дегідрувати їх у домашніх умовах просто, достатньо мати духовку з конвекцією. Але це тривалий процес. Сушать його при мінімальній температурі, близько 60 градусів, 8-10 годин. Після повного висихання банани потрібно перебити в пил. Після всіх цих маніпуляцій можна братися до приготування цукерок.

Як приготувати цукерки?

– Усі інгредієнти, крім бананової пилу, перебийте до однорідної маси та сформуйте кульки по 50 г, – розповідає кухар. – Обкачайте їх у банановому пилу й насолоджуйтеся натуральними, свіжими, смачними, а головне, корисними цукерками.

А які солодощі Олександр Громлюк готуватиме на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.