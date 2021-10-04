Ресторан Алекса Якутова потрапив до сотні кращих в Україні

А страви Шефа «Пекельної кухні» відзначили топові світові гастрокритики

Поки Новий канал показує кулінарні баталії у проекті «Пекельна кухня» (дивіться щопонеділка о 19:00), пристрасті в ресторані суворого Шефа Алекса Якутова залишаються поза камерами. Робота там кипить нон-стоп. Днями журнал «Новое время» склав щорічний рейтинг кращих ресторанів України, куди увійшов і очолюваний Пекельним Шефом «Публіцист». Також, за версією журналу, це один з 10 кращих ресторанів Києва. Відзначили якість і вишуканий смак страв Шефа не лише українські журналісти, а й світові гастрокритики, які побували в нього на званій вечері.

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– Їх вважають топовими фуд-журналістами в світі, – пояснює Алекс Якутов. – Вони їздять по різних ресторанах і куштують місцеву їжу. Потім пишуть статті про кращі заклади, які після їхніх відгуків можуть номінувати на престижну премію «50 best restaurants». Її отримують найкрутіші ресторани, у деяких по три зірки Мішлен! Для української гастрономії приїзд цих критиків зі світовим ім’ям – величезне досягнення. Ще більше досягнення те, що вони були в захваті від нашої кухні й написали про це у своїх статтях. А для мене велика честь, що вони прийшли саме в мій ресторан, на мої страви, на мене як Шефа.

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Алекс Якутов пригощав їх пончиками з равликами, хлібом на заквасці, рієтом (варіація паштету – прим. ред.) з азовського судака з гречаним місо (паста – прим. ред.) та щучою ікрою, хумусом з зеленого горошку, молодої спаржі та овочів, поркетою (італійська варіація м’ясного рулету – прим. ред.) з нутрії з мусом з ферментованих білих грибів та десертом з печеного перцю.

А якими стравами гостей телересторану «Пекельної кухні» годуватимуть учасники реаліті – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.