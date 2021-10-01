Перша леді відвідала майстер-клас учасників «Пекельної кухні»

В рамках «NEOсвітнього Арсеналу», який проходить зараз в Києві, учасники реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі, Равшан Хамідов і Катя Лавриненко провели для школярів кулінарний майстер-клас і показали, як легко приготувати корисний і смачний перекус в школу самостійно.

Кухарі продемонстрували, як з продуктів, які можна знайти в будь-яких українських супермаркетах, приготувати перекус в італійському стилі:

– Ми готували класичні італійські сендвічі з українських продуктів і показували діткам, як можна легко здивувати батьків, адже в школу їжу вони зберуть собі самі! – розповідав Равшан. – Ми з Катею поділилися досвідом зі школярами і розповіли наші історії: як вона стала су-шефом в 19 років, а я в 20 років став шеф-кухарем. Розповіли і про те, що на кухні немає поділу на чоловіків і жінок, є тільки професіонали. Важливо лише твоє вміння творити!

Катя Лавриненко зізналася, що їй було приємно познайомитися з маленькими шанувальниками «Пекельної кухні»:

– Мене приємно здивувало, що серед учасників майстер-класу були діти, які вже самі вміють круто нарізати продукти, прибирають за собою поверхні, цікавляться кухнею не тільки як можливістю приготувати собі смаколик, а й з професійної точки зору. І було дуже приємно зустріти наживо своїх перших фанатів, цікаво, що це були школярі 8-10 років! Вони найщиріші вболівальники, бачити їхні посмішки – чистий кайф, і я рада була з дітками поділитися своїм досвідом.

На майстер-клас до учасників «Пекельної кухні» зазирнула і Перша леді України – Олена Зеленська.

Своїми враженнями від «NEOсвітнього Арсеналу» вона поділилася на своїй сторінці в Instagram: «Рада бачити, що в Україні з’являється дедалі більше ініціатив і подій, покликаних розповідати та популяризувати різноманіття».

View this post on Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Крім учасників «Пекельної кухні» перед маленькими гостями «NEOсвітнього Арсеналу» виступили ведучі реаліті «Екси» на Новому каналі Олександр Педан та Наталя Єжова. Педан разом з чемпіонкою світу з паракарете, координатором напрямку «Інклюзія» StarLightMedia Уляною Пчолкіною на власному прикладі пояснили дітям, що спорт важливий і доступний всім. І найважливіше тут – не шкільні нормативи, а бажання розвиватися і бути активним. Його соведуча у проекті, психолог Наталя Єжова провела в ігровій формі лекцію на тему буллінгу, важливості різноманітності людей та інклюзії. «Всі ми різні, але всі ми рівні» – головна думка лекції-діалогу експерта.

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