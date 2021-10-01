Перша леді відвідала майстер-клас учасників «Пекельної кухні»
В рамках «NEOсвітнього Арсеналу», який проходить зараз в Києві, учасники реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі, Равшан Хамідов і Катя Лавриненко провели для школярів кулінарний майстер-клас і показали, як легко приготувати корисний і смачний перекус в школу самостійно.
Кухарі продемонстрували, як з продуктів, які можна знайти в будь-яких українських супермаркетах, приготувати перекус в італійському стилі:
– Ми готували класичні італійські сендвічі з українських продуктів і показували діткам, як можна легко здивувати батьків, адже в школу їжу вони зберуть собі самі! – розповідав Равшан. – Ми з Катею поділилися досвідом зі школярами і розповіли наші історії: як вона стала су-шефом в 19 років, а я в 20 років став шеф-кухарем. Розповіли і про те, що на кухні немає поділу на чоловіків і жінок, є тільки професіонали. Важливо лише твоє вміння творити!
Катя Лавриненко зізналася, що їй було приємно познайомитися з маленькими шанувальниками «Пекельної кухні»:
– Мене приємно здивувало, що серед учасників майстер-класу були діти, які вже самі вміють круто нарізати продукти, прибирають за собою поверхні, цікавляться кухнею не тільки як можливістю приготувати собі смаколик, а й з професійної точки зору. І було дуже приємно зустріти наживо своїх перших фанатів, цікаво, що це були школярі 8-10 років! Вони найщиріші вболівальники, бачити їхні посмішки – чистий кайф, і я рада була з дітками поділитися своїм досвідом.
На майстер-клас до учасників «Пекельної кухні» зазирнула і Перша леді України – Олена Зеленська.
Своїми враженнями від «NEOсвітнього Арсеналу» вона поділилася на своїй сторінці в Instagram: «Рада бачити, що в Україні з’являється дедалі більше ініціатив і подій, покликаних розповідати та популяризувати різноманіття».
View this post on Instagram
Крім учасників «Пекельної кухні» перед маленькими гостями «NEOсвітнього Арсеналу» виступили ведучі реаліті «Екси» на Новому каналі Олександр Педан та Наталя Єжова. Педан разом з чемпіонкою світу з паракарете, координатором напрямку «Інклюзія» StarLightMedia Уляною Пчолкіною на власному прикладі пояснили дітям, що спорт важливий і доступний всім. І найважливіше тут – не шкільні нормативи, а бажання розвиватися і бути активним. Його соведуча у проекті, психолог Наталя Єжова провела в ігровій формі лекцію на тему буллінгу, важливості різноманітності людей та інклюзії. «Всі ми різні, але всі ми рівні» – головна думка лекції-діалогу експерта.
Читай також:
Кухар посла Японії, ресторатор і поліцейський: Хто став учасниками Пекельної кухні на Новому каналі
На «Пекельну кухню» прийшла «ревізор» Юлія Панкова
Любов і випічка: кому почуття заважають готувати? Пекельна кухня 2021. Випуск 4. Частина 1