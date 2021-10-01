Чізбургер: рецепт приготування від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом корисного перекусу

Тепер соковитий чізбургер ви будете готувати не гірше, ніж у наймодніших ресторанах. Страва приготована вдома стане корисним перекусом для школярів. Тільки спакуйте чізбургер в бокс, щоб сік не розтікся по наплічнику. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

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Інгредієнти:

Кругла булочка – 1 шт.

Масла – 10 г

Курячі стегенця – 120 г

Кропу – 50 г

Кетчуп «Хайнс» – 50 г

Листя салату «Айсберг» – 2 шт.

Помідор – ½

Сир чеддер – 1 шматок

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Інгредієнти для майонезу:

Часника – 5 г

Жовток – 1 шт.

Гірчиці – 1 ч. л.

Сіль, перець за смаком

Олії – 400г

Кропу – 200 г

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Приготування:

Подрібніть кріп. Змішайте: жовток, гірчицю, олію, сіль, перець та кріп. І у вас вийде майонез. Розріжте булку навпіл. Змажте серединки маслом та підсмажте на сковороді до скоринки. Пропустіть через м’ясорубку курячі стегенця. Додайте сіль, перець, кріп за смаком. Сформуйте котлетку та обсмажте на сковороді. Змастіть одну частинку булки майонезом, а другу кетчупом. На майонез покладіть котлету. На неї – шматок сиру, щоб розплавився. Далі – листя салату «Айсберг» та кружальце помідора. Накрийте другою половиною булочки.

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