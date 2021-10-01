Чізбургер: рецепт приготування від Пекельного Шефа

Чізбургер від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом корисного перекусу
Тепер соковитий чізбургер ви будете готувати не гірше, ніж у наймодніших ресторанах. Страва приготована вдома стане корисним перекусом для школярів. Тільки спакуйте чізбургер в бокс, щоб сік не розтікся по наплічнику. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
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Інгредієнти:
- Кругла булочка – 1 шт.
- Масла – 10 г
- Курячі стегенця – 120 г
- Кропу – 50 г
- Кетчуп «Хайнс» – 50 г
- Листя салату «Айсберг» – 2 шт.
- Помідор – ½
- Сир чеддер – 1 шматок
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Інгредієнти для майонезу:
- Часника – 5 г
- Жовток – 1 шт.
- Гірчиці – 1 ч. л.
- Сіль, перець за смаком
- Олії – 400г
- Кропу – 200 г
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Приготування:
- Подрібніть кріп.
- Змішайте: жовток, гірчицю, олію, сіль, перець та кріп. І у вас вийде майонез.
- Розріжте булку навпіл. Змажте серединки маслом та підсмажте на сковороді до скоринки.
- Пропустіть через м’ясорубку курячі стегенця. Додайте сіль, перець, кріп за смаком. Сформуйте котлетку та обсмажте на сковороді.
- Змастіть одну частинку булки майонезом, а другу кетчупом. На майонез покладіть котлету. На неї – шматок сиру, щоб розплавився.
- Далі – листя салату «Айсберг» та кружальце помідора. Накрийте другою половиною булочки.
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