Хто залишив Пекельну кухню 2021 4 випуск – Інна Яцейко

На проекті Нового каналу «Пекельна кухня» триває боротьба між чоловіками та жінками. З кожним випуском кухарів стає дедалі менше. Хто пішов з проекту цього тижня?

На четвертому тижні реаліті кухарі показували свої таланти в кондитерському мистецтві. Кращою виявилася червона команда. Вона виграла майстер-клас від Шефа. Синю чекало покарання – вони готували вечерю, прасували та прибирали за суперниками. У другому випробуванні хлопці й дівчата «розслідували вбивство» – куштували соуси з тіл «жертв соусного маніяка» і готували таку ж саму кулінарну «зброю».

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Хтось вгадав соус, а хтось ні. Перемога і майстер-клас від Шефа дісталася синім. Червоні отримали покарання – прибирання обох кухонь та ускладнення на вечері від суперників – зв’язування по парах і заклеєний рот на 10 хвилин.

Навіть кухарю на роздачі червоної кухні Ганні Шеремет довелося пояснювати завдання без слів. А ось на синій під час вечері страви видавалися одна за іншою. За роздачу відповідав Сергій Симонович. Команда працювала злагоджено. Не щастило червоним і після того, як їх розв’язали. Перший салат Пекельний Шеф поставив «на стоп» через неправильну квасолю. Піцу чекав такий же фінал – вона була несолона. Також червоним повернули холодні ребра. Але коли вони вдруге опинилися на кухні, Шеф розлютився.

– Як таке взагалі можна готувати? – гнівався Алекс. – У своєму ресторані я кістками торгувати не збираюся! Такі ребра навіть собаки жерти не будуть! Це не рівень ресторану! Червона команда завалила вечерю.

Червону кухню закрили, їхні замовлення видавали сині. Тому в номінації на вигін опинилися Олена Охотнік та Інна Яцейко.

– Олена розчарувала. Вона зганьбила і мене, і ресторан, – каже Шеф. – Доводилося виправдовуватися перед гостями й вибачатися за страви. Але додому відправив Інну Яцейко. Не бачу більше шансів боротися за неї на цьому проекті.

Хто залишить проект в наступному випуску «Пекельної кухні» – дивіться 4 жовтня о 19:00 на Новому каналі.