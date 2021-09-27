Мінус один холостяк: Учасник реаліті «Пекельна кухня» одружився

Один з найбільш досвідчених кухарів «Пекельної кухні» на Новому каналі, Юрій Діденко поділився радісною новиною: у вихідні він офіційно розпрощався зі статусом холостяка

Своє особисте життя Юрій старанно ​​оберігає: в його соцмережах не знайдеш романтичних фото з дівчиною, на знімках – виключно робочі моменти. Тому багато підписників в ці вихідні були дуже здивовані, побачивши в сторіс шеф-кухаря зворушливі відео з весілля.

– Ми з Яною, моєю дружиною, зустрічалися 2 роки, а знайомі – з 2005, просто дружили дуже довго! Яна була старостою в університеті у хлопців, з якими я грав в КВН. Коли вона закінчила навчання, ми ще якийсь час спілкувалися, як друзі, а потім вирішили перейти на новий рівень і почали зустрічатися. Наші стосунки зав’язалися в Полтаві, коли я приїхав до свого друга, шефа одного з полтавських ресторанів, проводити гастровечерю. Пропозицію я зробив Яні задовго до «Пекельної кухні», а весілля перенесли з травня на вересень через зйомки проекту.

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Весілля вийшло дуже пишним! Юра зізнався, що вони удвох з дружиною мріяли саме про таке масштабне торжество, яке надовго залишиться в пам’яті. Що ж, щастя молодим!

І продовжуємо стежити за успіхами Юрія Діденко на «Пекельної кухні» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.