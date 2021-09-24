Простий рецепт піци Маргарита від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом ідеального перекусу

Ви коли-небуть бачили дітей, які не люблять піцу? Тому це один із ідеальних перекусів для школярів. Пропонуємо приготувати маленькими порціями. Щоб її було зручно взяти до рук та побігти на перерву. Рецептом ділиться Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти для дріжджового тіста:

Борошна 70% – 1 кг

1 кг Води – 700 г

Дріжджів – 5 г

Солі – 3 г

Інгредієнти для соусу:

Помідорів – 1 кг

Цукру – 1 ч. л.

Солі – ½ ч. л.

Базиліку – 5 г

Сиру – 200 г

Томатів чері – 100 г

Приготування:

Замісіть тісто та дайте йому настоятися. Сформуйте з тіста кульки по 100 г та розкачайте їх. Мають вийти маленькі піци. Зблендеруйте помідори без шкірки. Додайте цукор, сіль, базилік. На тісто покладіть 70 г соусу. Зверху – шматок сиру та порізані томати чері. Випікайте при температурі 300 градусів 15 хвилин.

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