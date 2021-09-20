Хто залишив Пекельну кухню 2021 3 випуск – Олександр Горбаш

У третьому випуску учасник залишив реаліті, а в командах відбулася ротація

Реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі – в самому розпалі. Шеф висуває кухарям дедалі більше вимог, а в них усе менше права на помилку. На третьому тижні учасники показували, наскільки добре знають українську кухню, а також розробляли меню для сімейного ресторану. Разом із Шефом Алексом Якутовим їхні страви дегустували і оцінювали засновник Асоціації шеф-кухарів півдня України Віктор Титов і телеведучий Тимур Мірошниченко з донькою Мією. Для одних учасників випробування стали тріумфальними, а для Олександра Горбаша – справжнім провалом. Його грибну юшку Алекс Якутов разом з тарілкою відправив у смітник, а команда назвала Сашу слабкою ланкою.

Хто став учасником Пекельної кухні на Новому каналі. Частина І

Учасниця «Пекельної кухні» поділилася відвертими фото. Дуже гаряче!

– Я дав йому можливість реабілітуватися після провалів і поставив на роздачу в чоловічій команді телересторану. В червоній команді на роздачі була Марія Гуд, – розповідає Алекс Якутов. – Крім сервісу в ресторані на цю вечерю ми додали доставку. Її я ввів для того, щоб перевірити, як чоловіча та жіноча команди спланують дії.

Якщо професіонал Марія Гуд з роздачею справлялася «на ура», Олександру Горбашу насилу вдавалося закривати численні замовлення. Деяким гостям довелося чекати страви більше години. Це дуже розлютило Шефа, він вигнав Горбаша з кухні.

– Для мене це було шоком. Я навіть не встиг нічого зрозуміти, – каже хлопець. – Зайшов до кімнати, зібрав сумку з речами. Подумав трохи, повернувся на кухню й попросив Шефа дати мені другий шанс.

Алекс Якутов надав Саші можливість закрити замовлення. Та все ж після вечері показав йому на двері. Церемонія вигону на цьому не закінчилася. Алекс Якутов попросив учасників висунути кандидатури кухарів, яким не місце в командах.

– Станіслава Попоню злив колектив. Він не вижив серед чоловіків, подивимося, як йому буде в жіночій команді, – сказав Шеф. – Попри те, що червона команда перемогла, була людина, яка мене розчарувала. Це Карина Миргород. Їй не місце в жіночій команді, тому я відправив її до синіх.

Чи зможуть вони вижити в нових умовах – дивіться в наступний понеділок, 27 вересня, о 19:00 на Новому каналі.