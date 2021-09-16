Як зробити ідеальне тісто для піци вдома: поради «Пекельної кухні»

Яке борошно краще використовувати, і як правильно замісити?

Щопонеділка о 19:00 Новий канал показує вогняне кулінарне реаліті «Пекельна кухня». Щойно його вмикаєш, відразу починають текти слинки. Щоб скрасити перегляд програми, приготуйте піцу. А як її зробити ідеальною, розповів Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.

Дивись: Хто став учасником Пекельної кухні на Новому каналі. Частина І

Основа основ

Хто хоч раз куштував італійську піцу, розуміє: те, що господині готують удома, не має нічого спільного з класикою. Смак піци залежить і від начинки, і від коржа. Важливо не лише правильно замісити тісто, а й вибрати для нього хороше борошно.

– Для піци краще брати спеціальне борошно «00» (два нуля – прим. ред.), його ви знайдете у великих гіпермаркетах, – розповідає Пекельний Шеф. – Але можна використовувати і вищого ґатунку, яке є в будь-якому магазині. А ось перший і другий для піци та десертів краще не брати, в такому борошні багато зернових відходів, але воно відмінно підходить для хліба.

Правильний заміс

До ідеального тіста для піци не додають ані молоко, ані яйця.

– Туди йде лише чотири інгредієнти – сіль, борошно, вода та дріжджі, – ділиться секретами Шеф. – Першими з’єднайте борошно та сіль. У холодній воді розмішайте дріжджі. Поступово додавайте борошно і замішуйте. На 1 кг борошна йде 700 мл води, столова ложка солі та 5 г живих дріжджів. Тісто замішують хвилин 20. Воно має бути не пружним, а повітряним і еластичним.

Потім його накривають плівкою і ставлять у холодильник.

– Якщо вам потрібна піца до вечора, замішуйте тісто вранці, – радить Алекс Якутов. – Що довше воно ферментується, то смачнішим виходить кінцевий продукт. Тісто в холодильнику може стояти до трьох днів.

Чи зможуть учасники «Пекельної кухні» впоратися з піцою – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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