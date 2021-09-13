Хто залишив Пекельну кухню 2021 2 випуск – Світлана Ващук

Світлана Ващук закінчила боротьбу за звання кращого кулінара «Пекельної кухні»

Вдруге ресторан «Пекельної кухні» (Новий канал) відчинив свої двері. Кухарі червоної та синьої команд взялися за приготування страв, аби виправдати очікування гостей.

– Мене поставили на роздачу страв, – розповідає Яна Беденко. – Я відчувала всю відповідальність, яку команда на мене покладала. Знала, що не маю права їх підвести.

Та не сталося, як гадалося. Зіпсована фокача, сира фуа-гра, незаправлений салат. Шеф Алекс Якутов був змушений закрити кухню жіночої команди. За правилами реаліті, після такого вердикту команда мала номінувати двох учасниць. Одна з них залишає «Пекельну кухню» назавжди.

Кулінарів кинули в спартанські умови! Пекельна кухня 2021. Випуск 2. Частина 1

– Закрили нас через зіпсовану фуа-гра, – пояснює Марія Гуд. – Це я її не довела до готовності. Визнаю свою провину та готова піти з реаліті. В мене здали нерви. Чесно, втомилася знаходитися в цьому дурдомі.

Команда врахувала побажання Марії та номінувала її на виліт. Та Шеф мав іншу думку стосовно її кандидатури і дав дівчині другий шанс. Тому до номінації зрештою потрапили Світлана Ващук та Яна Беденко

– Цього разу жіноча команда мене дуже розчарувала, – каже Алекс Якутов. – Проект залишила Світлана. Адже вона мала шанс показати, на що здатна, але не використала його.

На Яну чекало помилування від Шефа та можливість продовжити боротьбу за звання кращого кулінара.

Дивіться третій випуск реаліті «Пекельна кухня» наступного понеділка о 19:00 на Новому каналі.

Читай також:

Кухар посла Японії, ресторатор і поліцейський: Хто став учасниками Пекельної кухні на Новому каналі

Учасники «Пекельної кухні» стали печерними людьми: обробляли туші голими руками