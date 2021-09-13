Що буде в 2 випуску Пекельна кухня 2021 від 13.09.2021

Чоловіча та жіноча команди відчули на собі всі «принади» кам’яного віку

Грандіозне кулінарне реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) продовжує дивувати. У другому епізоді суворий Шеф Алекс Якутов вирішив перевірити своїх кухарів на міцність. А заодно дізнатися, хто краще розбирається у м’ясі та вміє готувати на природі – чоловіки чи жінки?

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– Щоб довірити учасникам «Пекельної кухні» готувати страви високої кухні, потрібно було переконатися, що вони мають елементарні знання кухарів-початківців, – розповідає Алекс Якутов. – Я вже надивився на так званих шеф-кухарів, які не вміють правильно обробити звичайну курку. Тому мені було неважливо, з якими регаліями хлопці та дівчата прийшли на проект, я захотів провести власну кухарську переатестацію й подивитися, хто на що здатний у важкій ситуації.

Алекс Якутов влаштував кухарям випробування в печерних умовах.

– Сказав відкрити ящики, де було все необхідне для нас, – розповідає Яна Беденко. – Ми дивимося, а там лежать камінчики у вигляді сокирок і черепашки у вигляді ножиків. З такими інструментами ніхто ніколи не працював.

Майже голіруч, за допомогою каменів і черепашок учасникам довелося обробляти м’ясо й готувати без спеціального посуду та професійного обладнання. Чи зможуть вони обійтися без травм і пригод – дивіться сьогодні о 19:00 в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.

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